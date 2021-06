Localizan cuerpo en canal de riego de Gómez Palacio; no se ha identificado

La mañana de ayer fue localizado el cadáver de un hombre flotando en un ramal del canal de riego Santa Rosa-Tlahualilo de Gómez Palacio; el occiso está calidad de no identificado.

LOS HECHOS

El hallazgo se reportó al sistema estatal de emergencias 911 alrededor de las 11:25 horas de ayer lunes cuando un trabajador descendió del transporte público y al caminar por la orilla del canal observó que en el agua flotaba un cuerpo, por lo que de inmediato pidió ayuda de otros hombres, ataron el cadáver y lo jalaron hasta la orilla.

Al canal, que corre paralelo a la calle Morelos del fraccionamiento Los Álamos, acudieron agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes a la altura de la calle 14, encontraron el cadáver del hombre ya en la orilla cubierto con una sábana.

Los agentes preventivos resguardado el área hasta la llegada del gabinete de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna, integrado por los agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), personal de la unidad de Servicios Periciales y el agente investigador del Ministerio Público.

A simple vista los peritos no le apreciaron al occiso huellas de violencia, y al revisar sus pertenencias no encontraron alguna documentación que ayudara con su identificación, por lo que llevaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de no identificado.

Más tarde se dio a conocer que la práctica de la necropsia de rigor arrojó como causa de muerte anoxemia por sumersión, con lo que se determinó que el hombre murió ahogado.

Las autoridades informaron que se trata de un hombre de tez morena, estatura media, con cabello negro y calvo frontal, de aproximadamente 45 años de edad; vestía una chamarra color negro y un pantalón de mezclilla color azul.

Como señas particulares las autoridades le apreciaron un tatuaje de una mujer en el lado izquierdo del abdomen, otro tatuaje de un ave en la espalda baja y una herida quirúrgica de una probable hernioplastia en la región abdominal.

La carpeta de investigación fue abierta por parte del Ministerio Público a fin de terminar cómo llegó el cadáver del hombre a las aguas del canal.

Se espera que en las próximas horas familiares del fallecido se presenten en el Semefo para identificar y reclamar el cuerpo.

