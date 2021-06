Sin permisos, quinta donde falleció menor ahogado en Lerdo

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, lamentó el fallecimiento de un menor de edad en una quinta ubicada en el municipio e informó que el establecimiento no contaba con permisos del Ayuntamiento y ya fue clausurado. Ordenó además que se realice una verificación de negocios pues no se cuenta con un padrón "real".

"Es un menor de cinco años, donde el área de Protección Civil y Prevención Social se encuentran haciendo lo conducente, el día de ayer (domingo) que me pasaron el reporte por parte de la Policía, porque hubo una llamada al 911 donde no encontraban al niño... ¿Cómo es posible eso? De veras, es un llamado hacia los padres de familia de que si están en la fiesta, de veras, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Primero reportaron al 911 porque no lo encontraban y resulta que el niño estaba en la alberca y que desafortunadamente perdió la vida y en esa parte pues las sanciones administrativas que les toca es la clausura", explicó Martínez Cabrera.

El presidente municipal dijo que el establecimiento, ubicado en la calle Juan Villegas Sin número de la colonia San Isidro, que además tiene unas letras muy grandes en el exterior que anuncian que es la Quinta "Citlalli", no contaba con lo necesario para operar.

"No había permiso y no se tenía dictamen de Protección Civil, luego, cuando nosotros como autoridades exigimos esos permisos, de repente, mucha gente dice: 'oigan, es que andan muy agresivos, pero ahí está un ejemplo de que es fundamental que debiera tener todo lo que marca un dictamen de Protección Civil y lamentablemente no se tenía. Estaremos haciendo lo conducente pero ahí tienen responsabilidad, primero los papás y segundo, quienes rentan el inmueble sin las medidas necesarias", detalló.

VER MÁS: Niño de 5 años muere ahogado en quinta de Lerdo

Mencionó que con el semáforo epidemiológico en verde actualmente no hay restricciones para que este tipo de negocios funcionen siempre que cumplan con lo necesario: "Se han ido soltando las medidas en cuanto a las restricciones y actualmente los aforos siguen siendo restringidos y sí existen permisos para poder hacer fiestas en el municipio".

El alcalde añadió que es fundamental tener un padrón actualizado de las quintas que se tienen y los salones de fiesta y que eso permita que todo ese tipo de eventos sean inspeccionados.

Aseguró haber girado instrucciones para obtener un padrón actualizado de este tipo de establecimientos como quintas y salones de fiestas, y verificar si cuentan cada uno de ellos con los dictámenes. Asimismo, argumentó que algunas veces, por ahorrar dinero o tiempo, los dueños de locales no tramitan los documentos necesarios, lo que conlleva a no contar con las medidas necesarias de seguridad y se suscitan percances que pudieron haberse previsto.

REGLAMENTO DE ALBERCA

Por su parte, la directora de Protección Civil, María Isabel Sifuentes Macías, confirmó que ante este hecho lamentable se regularizarán las quintas para contar con el reglamento de alberca, donde se indica que los niños siempre deben ser supervisados, así como contar con un espacio adecuado para los menores, especificar las medidas de profundidad de las albercas y las salidas de emergencia. Mencionó que se realizarán visitas a los propietarios de estos espacios para supervisar el cumplimiento de todas las medidas, debido a la llegada de las vacaciones de verano en donde se aumenta la demanda de las quintas.

Como informó oportunamente El Siglo de Torreón, el niño, de nombre Sergio, se ahogó en la alberca de la quinta Citlalli en la colonia San Isidro. El reporte llegó a las 18:21 horas de este domingo. Según los informes, Alexandria, de 24 años de edad, salió de su casa en compañía de su sobrinito, Sergio Omar, de 5 años, con dirección a una fiesta de cumpleaños que se celebraba en la quinta Citlalli.

Todo transcurría con normalidad hasta alrededor de las 18:00 horas, cuando la joven se percató de que no estaba su sobrino entre los niños que se encontraban en el área de juegos y la alberca, por lo que comenzó a buscarlo entre los presentes. Finalmente, uno de los invitados encontró al pequeño completamente sumergido en la alberca, sacándolo de inmediato para darle los primeros auxilios, en tanto otros de los invitados se comunicaban al 911 para pedir ayuda.

Los primeros en arribar a la quinta fueron los agentes de la Policía Municipal de Lerdo, quienes al ver al pequeño inconsciente a la orilla de la alberca le realizaron maniobras de resucitación con la esperanza que reaccionara pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el menor nunca volvió en sí.