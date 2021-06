Sin medicamentos oncológicos, 28 niños con cáncer en Coahuila

A un año y medio de la desaparición del Seguro Popular, hay al menos 28 casos en Coahuila, entre ellos 14 del municipio de Torreón, de niños y niñas con cáncer que no están recibiendo medicamentos oncológicos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud federal que entró en funciones en enero de 2020.

El secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que hizo la solicitud al Gobierno federal de los fármacos para el tratamiento de dicha enfermedad pero que la semana pasada llegaron a la entidad menos del 5 por ciento.

El funcionario señaló que tiene buena relación con el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, pero que desconoce el motivo por el cual el organismo no ha enviado la totalidad de medicamentos, asegurando que esta situación prevalece desde que desapareció el Seguro Popular.

Ayer se dio a conocer que ante esta problemática, el Gobierno de Coahuila asumió el compromiso con las familias para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos para niños y niñas que viven con distintos tipos de cáncer.

Indicó que los pacientes tienen menos de 12 años de edad y que están diagnosticados con tumores renales infantiles y leucemias, entre otros.

Aunque no precisó cifras, el secretario de Salud comentó que el estado ha invertido "varios millones de pesos" en ello, además de que el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, buscará un nuevo acercamiento con Ferrer Aguilar para abordar el tema.

Bernal Gómez mencionó que los casos de la ciudad de Torreón fueron captados en la Casa Feliz de Torreón a través del Grupo Encendamos una Luz, A.C.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que la escasez de medicamentos por determinaciones de la Federación existe y genera afectaciones en familias del propio estado de Coahuila, de tal forma que "el Gobierno del Estado está atendiendo a 14 familias de niños con cáncer que no están recibiendo medicamento, esa es mi realidad, no sé la del país, aquí en Torreón…14 familias que no han sido atendidas por falta del medicamento y que me fueron a ver los padres desesperados porque anteriormente eso se atendía con el Seguro Popular".

Lo anterior se dio a conocer al término de la reunión del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna que se realizó en el Centro de Convenciones de Torreón.

El tema surgió luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ligara la "narrativa" del desabasto de medicinas para niños y niñas con cáncer con un golpe de Estado.

