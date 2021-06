Todavía no hay fecha para la vacunación contra el COVID-19 a mayores de 40 años en Durango capital

Aún no hay un día definido para el inicio de la vacunación para la población de 40 años a 49 años de edad en Durango capital, pero se espera que sea esta semana, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

"Pensábamos que podíamos iniciar ahora sí que a partir de hoy o mañana; porque no ha llegado el suficiente biológico, o sea, no tenemos las vacunas que se requieren y para poder abrir aquí tenemos que tener la cantidad de vacunas garantizadas para que no se le apoye nada más a alguna parte y dejemos fuera a los demás", dijo en rueda de prensa.

Expuso que para la zona rural sí había vacunas suficientes para abarcar a toda la población pero para la de la capital del estado aún no.

Refirió que se abordó el tema con el Ejército y el delegado de Bienestar en la entidad y se prevé que en los próximos días puedan llegar las dosis necesarias para poder iniciar la vacunación a los mayores de 40 años de edad.

"Esta semana debemos de tener ya noticias más propicias y posiblemente en la semana se haga lo propio aquí en Durango", indicó.

Dijo que dependiendo de la cantidad de vacunas que hayan llegado el lunes al país, se definirá si se procede con la vacunación en la ciudad de Durango o hasta después y enfatizó que en Gómez Palacio ya se inició.