Gobernador de Coahuila ve difícil que Federación se ocupe de hospitales locales

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que aunque no se opone a que el Gobierno federal tome control de los hospitales locales, propuesta que declaró en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ve la viabilidad para que ello pueda ocurrir sin dejar consecuencias entre la ciudadanía que requiere servicios de salud.

El mandatario opinó sobre el tema ayer al finalizar la reunión semanal del Subcomité de Salud en La Laguna, explicó además que habrá que esperar a que la propia autoridad brinde mayores detalles sobre la fórmula para esa iniciativa presidencial.

"No hay una información oficial, ellos lo hacen todo a través de 'las mañaneras', a través de ruedas de prensa, vamos a esperar la información oficial, eso no es de que me lo quede y ya, es de si le ponen, porque nuestros hospitales, efectivamente podrán tener muchas carencias, pero son buenos hospitales y tienen buenos médicos, nos ha costado mucho, todavía no se tienen los recursos suficientes", expuso.

Dijo que en primer lugar se deben aclarar diversos aspectos que han sido ya acordados con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) respecto a lo que se abarcará en materia de servicios, para ello se ha solicitado una cita para aclarar esa información con el jefe del instituto, Juan Antonio Ferrer, con quien Riquelme espera encontrarse en los próximos días.

"Para poder aclarar esos temas y que ahorita en este momento aquejan al sector salud en Coahuila, aguantamos el trancazo del año pasado, aguantamos el del primer semestre y ya ahorita ya estamos nosotros batallando para poder mantener el personal que se contrató por las áreas COVID y que además de ello, dicho sea de paso, dieron buen servicio, se entregaron a la atención de la población, hoy hay que hacer un híbrido de lo que teníamos con lo que debemos tener y dejarlo de acuerdo a las posibilidades económicas del sector salud de Coahuila… Es difícil", expresó.