'Hay que cerrar un capítulo y abrir el siguiente', afirma alcalde electo de Torreón

Una vez cerrado el capítulo de las elecciones, el alcalde electo, Román Alberto Cepeda González, hizo un llamado a los ciudadanos, incluidos quienes no votaron por él, a sumarse a su proyecto para lograr lo mejor para Torreón.

En entrevista exclusiva con Yohan Uribe, subdirector editorial de El Siglo, el presidente municipal electo de Torreón aseguró que la responsabilidad de los servidores públicos inicia desde que reciben el acta de mayoría correspondiente a la elección local y se oficializa el triunfo en las urnas, sin embargo, indicó que, en su caso, se construyó desde la campaña a tejer el camino a través de los foros temáticos y los ejes fundamentales.

"Lo que fue una oferta política en la campaña, a partir de la entrega de la constancia de mayoría ya empieza a convertirse en un plan de gobierno municipal en el que no hay momentos para descanso, hay que cerrar un capítulo y abrir el siguiente, con mucha responsabilidad y mucho compromiso", expresó.

Dijo que la política es de acuerdos e indicó que se ha mantenido un diálogo con la ciudadanía, a la que buscará responder y cumplir sus compromisos mediante acciones de gobierno, donde se tiene a un gran aliado en el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Cepeda González dijo que se prepara ya para el proceso de entrega-recepción, en el marco de lo cual, expuso que "no me gusta mirar hacia atrás, pero tampoco me gusta cargar con mochilas que no son mías". En este sentido, consideró que lo menos que se espera de esta transición es transparencia, claridad, y que se haga con un profundo sentido de responsabilidad.

En relación a la construcción de su proyecto de gobierno, recordó que se firmaron 1,200 compromisos en campaña, con distintos sectores, y eran encabezados por el problema del agua, que consideró muy serio en Torreón, por lo que se diseña una estrategia para resolverlo.

"Tengan la certeza de que estamos trabajando ya en este gran problema del agua para dar resultados desde el primer día de mi gobierno", comentó.

La entrevista completa está disponible en el sitio de El Siglo.

Proyecto

Otros planteamientos:

*El primer eje de su gobierno, Seguridad y Orden, contempla capacitación para la Policía Municipal y una estrategia clara, aumentar la videointeligencia, coordinación en los centros de control y comando, comités vecinales, entre otras propuestas.

*Sobre su gabinete, dijo que se analizan nombres pero no se ha definido quién integrará la nueva administración, consideró que deberán compartir su visión de lo que se quiere para Torreón y que se tomará el tiempo para evaluar los perfiles para cada puesto.