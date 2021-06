Lagunera embarazada acude a recibir inmunización antiCOVID en Gómez Palacio para tener mayor tranquilidad

Con cinco meses de embarazo, Maribel acudió a la jornada de vacunación anti-COVID-19 que se llevó a cabo ayer en Gómez Palacio. Más que la vacunación, recibir la noticia de su embarazo en medio de la pandemia fue lo que la preocupó un poco, sobre todo por las visitas que debe hacer con el médico para llevar un control oportuno.

Acudió acompañada de Hilda, su suegra, quien también sería inmunizada contra la enfermedad, pues aseguró que la falta de tiempo fue lo que no le permitió acudir cuando se atendió a la población mayor de 50 años, el pasado 24 de mayo en esta ciudad.

"Cuando me di cuenta de los de la vacuna de 50 andaba muy ocupada y no tuve tiempo. Sí me quería vacunar, fue solo por falta de tiempo", insistió.

Maribel, de 21 años edad, dijo que por indicación de su médico, acudió a la vacunación, por lo que no dudó en esperar varias horas para su turno.

Adelante de Hilda y de Maribel, había más de 1,100 personas, lo que representaba por lo menos dos horas de espera, sin embargo ambas se mostraron pacientes pues mencionaron que valdría la pena. A más de un año de la pandemia, las mujeres aseguraron que ningún familiar se había contagiado por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

En el caso de Maribel, cada vez que acude con el médico lo hace tomando sus precauciones como el uso de cubrebocas y sale únicamente a lo indispensable.

Al momento, la joven mujer desconoce cuál será el sexo de su primer hijo "pues no se ha dejado ver", por lo que ahora que reciba su inmunidad, acudirá con mayor tranquilidad a las consultas médicas.

De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud en Durango, suman 5,065 embarazadas en la entidad atendidas en las diferentes jornadas de vacunación.