Unos 400 trabajadores de la salud de La Laguna pendientes de vacuna antiCOVID

Hay alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras de la salud de la Comarca Lagunera de Coahuila que por diversas causas no han recibido la vacuna contra el COVID-19.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria VI en esta región, Juan Pérez Ortega indicó que algunas de las razones de la no inoculación fue porque en su momento los profesionales sanitarios no atendieron la calendarización, porque no se incluyeron en el padrón del sector salud o bien, porque durante la vacunación, presentaron alguna condición de salud que les impidió recibir el biológico.

Como se recordará, el pasado viernes y sábado, se aplicaron alrededor de mil 620 vacunas antiCOVID para el personal del sector de salud de la Región Lagunera de Coahuila. La célula de vacunación se habilitó en la explanada del Hospital General de Torreón y se trató de la segunda dosis del biológico de la farmacéutica de Pfizer/BioNTech. A la inoculación del pasado 25 y 26 de junio del año en curso, acudieron trabajadores y trabajadoras de los diferentes municipios laguneros como Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro de las Colonias.

Este lunes 28 de junio de 2021, la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que en Coahuila se han vacunado a 40 mil 076 trabajadores y trabajadoras de la salud de los cuales 14 mil 939 laboran en unidades médicas de la Comarca Lagunera.

Cabe recordar que de manera oficial, la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19 arrancó en diciembre del año pasado en dos entidades del país que fueron Ciudad de México y Coahuila. La inoculación inició entre personal de salud que atendía la primera línea de control del SARS-CoV-2 y después avanzó con el resto de la población sanitaria.