Gobierno de Coahuila presenta en Torreón el programa de escrituración de vivienda

El Gobierno de Coahuila, mediante la Comisión Estatal de Vivienda, presentó durante este lunes el programa de escrituración de viviendas “Te echamos la mano”, mismo que se hace valer de tarjetas en las que los beneficiados pueden realizar pagos para posteriormente obtener los documentos de propiedad de sus viviendas.

Fue en la colonia Santiago Ramírez en donde se llevó a cabo la presentación formal de ese programa, el cual además consiste en facilitar la burocracia para obtener las escrituras de viviendas y que el costo de la papelería sea menor en comparación con un trámite regular.

Durante el evento se contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme; del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; así como del titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) del estado, Enrique Martínez y Morales.

Fue precisamente el jefe de la SEVOT quien brindó mayores detalles respecto a la iniciativa y su alcance en todo Coahuila, dijo que “es una tarjeta que se les va a entregar a los beneficiarios del programa, tiene dos códigos QR, uno es el aviso de privacidad que nos pide la ley que debe tener y otro es el estado de cuenta de la persona, entonces con cualquier teléfono celular acercando la cámara te dirige a la página, directamente a la cuenta de la persona, de tal suerte que no se requiere andar cargando papeles, no se requiere ir al instituto o a la Comisión Estatal de la Vivienda… Elimina burocracia y ya no se le debe pagar a nadie más, es en Oxxo, Seven Eleven”.

El funcionario estatal además detalló que la meta es entregar unas 30 mil tarjetas en todo el estado, de las cuales alrededor de 8 mil serían destinadas a la región lagunera; no obstante el programa arrancó oficialmente con 69 usuarios en la colonia Santiago Ramírez de Torreón.

Para mayores detalles se puede acudir directamente a las oficinas locales de la Comisión Estatal de Vivienda, o bien, consultar las redes sociales de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT).