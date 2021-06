Fuerte explosión e incendio sacuden a estación del metro Londres

La LFB, que envió quince camiones de bomberos y un centenar de efectivos a sofocar las llamas, señaló en su comunicado que el fuego, que pudo comenzar en unos garajes cercanos a dicha estación, se declaró sobre las 12:43 GMT.

Tres locales comerciales ubicados bajo las arcos que soportan las vías han resultado totalmente calcinados, al igual que seis vehículos.

Al menos una persona está siendo atendida en el lugar de los hechos por el personal de ambulancias de Londres, añadió la nota.

"Ha habido un buen número de cortes de calles y estamos pidiendo a la gente que eviten acercarse al área y mantengan cerradas las ventanas y puertas mientras los bomberos trabajan para controlar el fuego", dijo el comandante de los bomberos James Ryan.

Según la policía del distrito londinense de Southwark, se cree que el incidente no es de carácter terrorista.

El servicio de emergencias ha atendido al menos 44 llamadas vinculadas al suceso.

Según los numerosos vídeos colgados por viandantes en redes sociales, al parecer se escuchó primero una pequeña explosión desde algún lugar del interior de esa estación ferroviaria.

Mrtdogg:

The explosion at elephant and castle station, going by what I can make out, it sounds like he's saying a car exploded? pic.twitter.com/FZKbGW4j6X