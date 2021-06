LA VOZ DEL DIHABLO

Ha pasado una semana ya. Justo el día de publicación de esta columna, Metallica anunció que para conmemorar el llamado “álbum negro” invitó a 52 artistas a participar en la grabación de un nuevo ‘black album’. Es decir, los invitados, de diversas partes del mundo, interpretarán (a su manera o entender) temas del mencionado disco, quinto en la discografía de la banda de San Francisco.

En la llamada ‘blacklist’, así de ingenioso está el asunto, aparecen nombres como: Weezer, Miley Cirus, The Hu, Ghost, Cage the Elephant, Royal Blood, Corey Taylor, Pup, Volbeat, Dave Gahan, entre otras afamadas y desconocidas firmas, pero además, están también artistas latinos como Juanes, Mon Laferte, J Balvin, Ah Ash, José Madero, Rodrigo y Gabriela y el Instituto Mexicano del Sonido. Sobresale también The Warning y Alessia Cara; las regias siguen traspasando fronteras.

Ya mucho se ha dicho sobre el mentado disco, que no es uno, son 4 en CD. Mucho meme, mucho ma... Mucha fiesta. Y caray, pasan los días y por mi cabeza han pasado pensamientos de lo más variado. Para empezar, tengo que decir que ni siquiera tuve que buscar nada: todo me llegó por grupos de WhatsApp, etiquetas o el ‘time line’ de Twitter; ya saben, la inteligencia artificial haciendo su parte.

Vamos a la opinión: no me gusta la idea. Así, de brote pronto, con los 5 cinco minutos y medio de tráiler, puedo decir que no me gusta. Ya los “expertos” en mercadotecnia y negocios me han iluminado, me han dicho que será un éxito comercial. Que Metallica será más famoso, que llegará a cada rincón del planeta. Que ahora sí, todos sabrán de quién se trata. Puro ego, no es cuestión de dinero.

Los expertos e inclusivos me tratan de explicar que es buena idea que la banda se extienda; ellos son “buena onda”. También hay ultrafans del grupo que lo defienden por ‘default’; no es necesario, muchaches, no dejamos de ser fans si criticamos las tonterías que haga nuestro artista. Dejémonos de romanticismos y “negocios”, J Balvin no tiene cómo hacer una mejor versión de Metallica.

Ah Ash es miel que nada tiene que ver ni siquiera con Nothing Else Matters. Y Juanes, ¡caray! ¿Que era metalero? ¿Y luego por qué le quedó tan horrible la versión de Enter Sandman?

No hay excusas, señores. No tenemos por qué volvernos aplaudidores así nomás. No tenemos que festejar todo. No tenemos que ser inclusivos nada más por convivir y a las cosas se les puede llamar por su nombre sin problema: la basura es basura y así se llama, ni siquiera es peyorativo.

Exceso. Metallica ya lo rebasó todo. En su afán por estar en todas partes, que todos hablen de ellos y de “hacer historia”, han caído en el colmo de la ridiculez. Lejos están los metaleros de cepa que ya ni se molestan en asomarse en ver lo que la banda hace, lejos del escándalo. Y así quiero estar.

Me voy, lejos del país, donde no me alcance el estruendo del escarnio. Estoy molesto y así estaré hasta que pase todo esto.

El ‘black album’ ni siquiera es mi favorito. Es el disco que puso en el mapa a Metallica para muchos, lo catapultó a ser la maqui- naria de dinero en lo que se ha convertido, pero el disco todavía estaba bueno. Fue el que me tocó en su mero apogeo durante mis años mozos. Lo viví, lo gocé, lo sufrí. Aquí sigue y seguirá.

Hoy, Metallica ha decidido celebrar 30 años de haber sepultado su escencia. De dejar de crear música para hacer negocio. Hoy, Metallica se burla de Metallica y no le importa nada, solo busca ser popular.