Moulin Rouge! brilla como hace dos décadas

En junio de 2001, una colorida y musical película llegó a los cines de la Comarca Lagunera; en ese tiempo operaban los Gemelos Plus, Multimax y MM Cinemas, entre otros.

Durante la primera semana del sexto mes de dicho año, Moulin Rouge! se estrenó en las salas de la región, en esas donde había intermedio, el cual servía para estirar las piernas y volver a las dulcerías por golosinas.

Si usted fue al cine a ver este filme, dirigido por Baz Luhrmann, confirmará que, como dice el fallecido Juan Gabriel en su canción Abrázame muy fuerte, "el tiempo pasa y ese no se detiene". En este 2021, la cinta celebra 20 años de haber encantado a unos y decepcionado a otros.

"Moulin Rouge: Amor, color y mucha música", así tituló esta sección una nota que anunciaba el estreno en los complejos locales de Molino Rojo. Duró varias semanas en cartelera ante la buena aceptación de los laguneros.

Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, David Wenham, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Jacek Koman, Kylie Minogue, Garry McDonald y Matthew Whittet conforman el elenco del largometraje que por ahora no se encuentra en las plataformas, pero no falta quien lo tenga en DVD.

En la película, situada en París en el año 1900, el bohemio "Christian" (Ewan McGregor) se enamora de la estrella del Moulin Rouge, "Satine" (Nicole Kidman), y una noche, tras un malentendido, sus caminos terminan por cruzarse.

Él la seduce con su poesía y ella lo hechiza con la luz que irradian sus ojos, pero todo cambia cuando ella descubre que "Christian" no es el millonario duque al que está dispuesta a convencer para financiar una obra teatral. Entonces se debatirá entre el amor que siente hacia el bohemio o el interés hacia el duque (Richard Roxburgh) y poder convertirse en una gran actriz.

El largometraje generó comentarios encontrados, sin embargo, sobresalieron los buenos; tan es así que Luhrmann ganó el Oscar a Mejor director y la historia obtuvo un Globo de oro en la terna de Mejor película, comedia o musical.

En total recabó 8 nominaciones a los premios de La Academia, 13 a los Globos de oro, 12 a los BAFTA y 3 Critics' Choice Awards. De igual manera, fue postulada a la Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes.

"El talento de Luhrman, cual aprendiz de Fellini del siglo XXI, explotó en estado de gracia en este arrebatador y magistral musical ambientado en el París bohemio de 1900. Algunos solo vieron confusión y efectismo, pero muchos otros asistimos a un prodigio de originalidad, a un filme tragicómico y trepidante, romántico hasta el paroxismo, que tributa en cada fotograma un goce para los sentidos.

"¿Obra maestra? ¿Estafa vanguardista? Poco importa su clasificación para aquellos cuyas pupilas quedaron impactadas por un despliegue asombroso de imágenes (eso sí, a ritmo de videoclip) mientras una banda sonora, maravillosa y sorprendente, acompañaba una bellísima historia de amor", opinó Pablo Kurt, del portal FilmAffinity, acerca de la historia.

En contraste, Ángel Fernández Santos, del diario El País, prácticamente destrozó el largometraje con su crítica.

"Filme engañoso. Insuperable despliegue de malas artes fílmicas, tan apresurado que se hace mareante y a veces estomagante", dijo.

Trascendió que Moulin Rouge! recuperaba un género abstracto y cinematográfico que había quedado en el olvido, ofreciendo una película atípica, visualmente apabullante y de tremendo éxito taquillero.

Sin embargo, el filme no ofrece música original, sino que se valió de éxitos de géneros como la música pop o rock, y los introdujo en el argumento. Figuran Your Song de Elton John, The Show Must Go On de Queen, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Like a Virgin de Madonna y Roxanne del grupo The Police, en formato de tango ideado por Mariano Mores, así como el conocido tema de este último, Tanguera.

La rola con la que se promocionó el filme fue Lady Marmalade (de Paty Labelle) en una versión de Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa y P!nk. La canción se convirtió en un éxito, llegando al puesto número uno en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, y pasó cinco semanas en la cima de la tabla. En la banda sonora también intervinieron David Bowie y Rufus Wainwright.

Con motivo del aniversario número 20 de Molino Rojo, Nicole Kidman compartió imágenes y mensajes de la película.

En algunas instantáneas posa junto a McGregor. "Algunos de mis recuerdos favoritos de Moulin Rouge. Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido", escribió, recordando una de las icónicas frases del largometraje.

Para saber

Conoce algunas curiosidades del filme.

Nicole Kidman se impuso ante Catherine Zeta-Jones, Sophie Ellis-Bextor, Sharleen Spiteri, Kate Winslet, Hilary Swank, Natalie Mendoza, Renée Zellweger y Courtney Love, quienes buscaban el protagónico.

Nicole, quien tuvo que utilizar una peluca durante toda la película, se fracturó dos costillas y se hizo daño en una rodilla durante el ensayo de un número de baile; por ello, muchas escenas de la cinta están rodadas de su cintura para arriba.

Antes de que Ewan McGregor se quedara con el personajes de "Christian", Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Heath Ledger y Ronan Keating fueron contemplados para el papel.

En la primera aparición de "Satine", en el número de Sparkling Diamonds, se utilizó una luz azul que hacía que la piel de la actriz brillara como por arte de magia.

En la escena de Like A Virgin, el suelo estaba rociado con refresco para evitar que los bailarines se resbalaran. Jim Broadbent es doblado en esa escena por un cantante de ópera, quien imitaba la voz del actor.