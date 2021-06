Trabajadores resienten efectos de la inflación, advierte CTM en Torreón

Los trabajadores son quienes más resienten la inflación, pues el salario no alcanza igual para la compra de los productos de la canasta básica, que sin duda se ha incrementado en el presente año, señaló Raúl Fabián Ruelas Navarro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Torreón.

"El tema de la inflación es muy complicado para todos los mexicanos, para el sector obrero no es la excepción, es uno de los sectores que más lo vamos a resentir", expresó.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una inflación de 0.34% en la primera mitad de junio respecto a la quincena inmediata anterior, la tasa más alta para dicho periodo desde 2002. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 6.02%, impulsada por el alza en el precio de productos como el tomate, gas LP, transporte aéreo y tortilla, entre otros bienes y servicios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ruelas Navarro reconoció que existe preocupación debido a que en los últimos 30 años no se había sobrepasado esta cifra, por lo que consideró urgente que se regule esta situación a la brevedad. "Habrá que ver que no se dispare, que se controle, que todo esto quede hasta ahí, porque un nuevo incremento afecta siempre a la clase obrera, la canasta básica es un problema muy serio, no hay un salario que alcance para estos aumentos, necesitamos seguir pugnando por mejores condiciones laborales", dijo.

EMBESTIDA

El dirigente de la CTM consideró que la estabilidad laboral que hay aquí en la región lagunera, específicamente en Torreón, el trabajo bien remunerado, ha ido permitiendo sortear esta embestida al gremio que representa.

"Esperemos que no vaya a afectar en un futuro a los trabajadores, más aún cuando se pierde el empleo, sería el acabose, por eso es que pugnamos por la estabilidad laboral", comentó el líder obrero de la Confederación en Torreón.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidió más en la inflación, destacan el tomate, con 13.89% de incremento quincenal; el gas LP, con 1.62%; loncherías, fondas y taquerías, con 0.61%; transporte aéreo, 7.67%; naranja, 9.95%; tortilla de maíz, 0.69%; restaurantes y similares, 0.46%; electricidad, 0.92%; carne de res, 0.51%; y servicios turísticos en paquete. 3.33%.

Ruelas Navarro dijo que se han sumado ya algunas empresas a este sector gremial y aseguró que se han seguido revisando los contratos, en el marco de la pandemia por COVID-19, obteniendo 5% de aumento para los trabajadores en su salario.

Inflación

Al alza:

*Tomate, con 13.89% de incremento quincenal

*Gas LP con 1.62%

*Transporte aéreo 7.67%

*Naranja 9.95%

*Tortilla de maíz 0.69%

*Servicios turísticos en paquete 3.33%