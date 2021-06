Aun cuando en los últimos años Coahuila ha logrado ser considerado un estado incluyente, todavía existe temor de algunos jóvenes de la comunidad gay para expresar su identidad, no obstante, se destacan personas que han logrado cristalizar su transición desde muchos años atrás, tiempo en el que no existían ningún tipo de beneficios y reconocimientos de los derechos LGBTTTI.

Tal es el caso de Anahí Aguilar, una chica transexual de 29 años, quien desde que tenía 18 años de edad comenzó su proceso de transición en Saltillo. Gracias a su esfuerzo, perseverancia y seguridad, logró consolidar su identidad de manera libre y sin problemas.

Anahí Aguilar, originaria de Saltillo, narra que al menos desde los cinco años de edad, supo en su interior que era una niña, por lo que siempre se identificó con el género femenino. Fue en la etapa del kínder que se percató de sus preferencias, al sentir atracción por los niños del plantel.

"Soy una mujer transexual, toda la vida me sentí mujer, desde chiquita sabía que quería ser mujer, toda la vida fui mujer", relata.

Cuenta que gracias a que en su familia hubo personas que pasaron lo mismo, no tuvo problemas de discriminación. "Vengo de una familia con valores que me ayudaron a ser la persona que soy ahora, pues tuve la dicha de tener un tío que era gay, el cual me ayudó mucho a hoy en día de lo que soy yo"

Aunque Anahí tiene a su madre cerca, no tuvo la oportunidad de contar con su padre. "Fui criada por mi abuela materna, quien es el amor de mi vida, pero siempre me apoyaron, pues lo que se ve no se juzga", relató.

Anahí tiene dos hermanos varones, uno mayor y uno menor, quienes la aceptan tal como ella es. Recordó que fue hace 10 años que terminó la preparatoria, debido a que quería ser mujer y seguir con su proceso de cambio. "En aquel entonces no había tanta libertad, y hoy en día ya puede estudiar una mujer transexual", lamentó.

Posteriormente abrió su negocio de estilista y desde entonces lleva 10 años ejerciendo ese oficio. A partir de establecerse económicamente, comienza una etapa de transición para lograr su sueño de convertirse en mujer y la transición inició cuando tenía 18 años. "Es cuando uno empieza a dejarse el cabello largo, a usar ropa interior de mujer, pero nunca tuve un proceso de hormonización".

"A los 19 años de edad ya andaba de mujer, no nos veíamos guapísimas, pues ya cuando vas creciendo te haces más femenina , yo no quise inyectarme nada, pero me puse implantes mamarios a los 24 años de edad", resaltó.

Indicó que en aquel entonces los costos fueron de 30 mil pesos, cifra que tuvo que ahorrar por espacio de medio año. Relató que aunque no es fácil someterse a operaciones, es necesario hacerse fuerte, si es que se busca obtener el cambio que se desea. "Solo dentro del mes presenté dolor, después tuve una buena recuperación, que hasta el momento no me ha dado problemas", dijo.

No obstante, Anahí, dice que no piensa realizarse más cambios que requieran un cambio de sexo. "Las mejores operaciones se hacen en Tailandia y valen arriba de 50 mil dólares, eso hace cuatro años", recordó

DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

Anahí Aguilar manifiesta que aunque no pudo estudiar más allá de la preparatoria, aún sueña con contar con una profesión y estudiar una licenciatura en leyes y así contar con las armas suficientes para defender los derechos de la comunidad gay.

Aunque otra de sus inquietudes era estudiar psicología, considera que una carrera en jurisprudencia sería la mejor opción. "He preguntado, me han dicho que tengo muchas aptitudes, mi objetivo de saber leyes es para conocer los derechos que tenemos en la comunidad para así poder defender mis compañeras", resaltó.

'CAMBIO DE IDENTIDAD ME ABRIÓ LAS PUERTAS'

Fue hace dos años que Anahí optó por el cambio de identidad, lo cual aseguró le ha abierto las puertas para la aceptación en la sociedad de manera más óptima, pues aseguró que el reconocimiento de su identidad, a través de una documentación oficial, ha facilitado sus trámites.

Anahí fue de las primeras personas que acudió al Registro Civil a realizar los trámites hace dos años, cuando se autorizó en Coahuila.

"El cambio de identidad te ayuda bastante, en lo personal me ayudó pues llegaba vestida de mujer al banco, pero me llamaban por el nombre masculino y de esta forma no te identificas ante la sociedad como mujer", dijo.

La mujer comenta que cada vez más la sociedad coahuilense ha aceptado a la comunidad gay, pues existe más cultura de sus derechos. No obstante, persiste la ignorancia en algunas personas, las cuales aún no aceptan a la comunidad LGBTTTI.

Por otro lado, en cuanto al resto de los derechos que hay para la comunidad gay, como la adopción, Anahí dijo no estar preparada para algún día dar ese paso, al señalar que es una gran responsabilidad. Dijo que a los 15 años de edad tuvo su primera pareja varón y aunque ahorita se mantiene soltera, solo tres o cuatro parejas han tenido desde entonces.

"Yo nunca tuve parejas mujeres, yo a las mujeres las respeto mucho. Mi primer novio fue a los 15 años de edad, pero en la vida he vivido con ningún hombre", dijo.

Por lo tanto, la idea de la adopción gay no se encuentra entre sus planes próximos.

Explicó que la responsabilidad de un hijo no solo se refiere a la crianza, sino en relación a los recursos que deben tenerse para sacarlos adelante. "No solo es mantenerlos, educarlos, guiarlos y darles alimentación y la educación necesaria, es algo que no cualquiera puede hacerlo. Hoy en día hay muchos niños que no tienen educación y hoy día lo que hace falta es más valores", dijo.

No obstante, Anahí celebra que existan leyes que defiendan sus derechos, por lo que hace un llamado a los jóvenes que no se han decidido a dar a conocer su verdadera identidad, a realizar el cambio, el cual aseguró que además de dar certeza, les ayudará a cristalizar su transición como transexuales ante la sociedad.