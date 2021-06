Brian May lanza versión de Driven By You

El primer éxito en solitario de Brian May, y el inolvidable anuncio de televisión para el que fue creado, provienen del origen más improbable. Driven By You es, sin duda, uno de los himnos más conmovedores y duraderos del rock.

Originalmente escrita para un comercial de televisión de un automóvil Ford, la pista en solitario fue un éxito mundial cuando debutó por primera vez como sencillo del álbum Back To The Light en mayo de 1992.

Pero la inolvidable canción tuvo sus inicios a miles de kilómetros de las carreteras del del Reino Unido que estaban enmarcadas en ese anuncio de televisión.

Lanzada originalmente en noviembre de 1991, Driven By You tuvo éxito en todo el mundo, incluido el número 6 en la lista de singles del Reino Unido y el número 9 en la lista de rock de álbumes de Billboard de Estados Unidos.

Reeditada para dar banderazo a la próxima reedición remasterizada del álbum Back To The Ligh (a estrenarse el 6 de agosto), esta edición de la pista viene con una nueva y abrasadora edición de video del 30 aniversario.

La actuación fue filmada originalmente cuando la leyenda de Queen cantó la pista en vivo por primera vez en el concierto de Guitar Legends de 1991 en Sevilla, España, y durante su gira de 1992 por Sudamérica.

El enérgico metraje muestra a Brian interpretando la canción con una banda estelar que incluye a Cozy Powell a la batería, Neil Murray al bajo y Steve Vai a la guitarra rítmica. Además, Rick Wakeman y Mike Moran en los teclados, junto a Maggie Ryder, Miriam Stockley y Chris Moran en los coros.

Compartiendo la historia de fondo de Driven By You, May cita un baño junto a la piscina de Los Ángeles como el punto de partida poco probable de su canción clásica.

"Hay una especie de misterio en escribir canciones. Nunca se sabe de dónde vienen. Todo lo que sé es que estaba sentado alrededor de una piscina en Los Ángeles con un productor de anuncios. Estoy allí con mi futura esposa tomando el sol junto a la piscina y empezamos a hablar. Y él dice: "Oh, escribes canciones, ¿no?". Yo dije: "Sí, yo escribo canciones". Él dijo: "Bueno, ¿podrías escribir una canción para un anuncio? ¿Alguna vez has hecho eso?" Y yo dije: "No, nunca lo he hecho". Él preguntó: "¿Te gustaría?" Y yo dije: "Sí, estaría muy interesado".

"Y tan pronto como dije eso, me fui al baño con mi pequeña grabadora y canté algunas cosas en la grabadora. Canté la mayor parte del verso y un poco del estribillo, que es lo que pasa conmigo. De repente, se enciende una luz y pude escucharlo en mi cabeza, pude escuchar todo y lo escribí para ellos, para la Ford Car Company, y lo completé muy rápidamente. Entré al estudio cuando regresé, lo terminé rápidamente y luego les gustó".