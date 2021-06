Gerardo Arteaga es baja para la Selección Nacional de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El exjugador del Club Santos Laguna, Gerardo Arteaga, informó este domingo mediante sus redes sociales que será baja para la Selección Nacional que viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Quería afición, escribo estas palabras para comunicarles que, desafortunadamente y debido a un problema personal, no podré acudir junto a mis compañeros a los próximos JJOO de Tokyo que se disputarán este verano. Mi compromiso con la Selección es y será siempre el más alto. No existe mayor orgullo para mí que defender la camiseta de México, algo que se espero poder hacer muchas veces en mi carrera. Siento mucho no poder estar ahí, pero estaré animando a mis compañeros y espero que puedan conseguir otra medalla de oro olímpica para nuestro país. ¡Viva México!", escribió en el comunicado.

Luego de su mensaje, la Dirección General Deportiva informó la baja para el 'Tri' que disputará los partidos de preparación del MexTour con los equipos de Panamá y Nigeria.

Fue a través de una solicitud oficial que presentó el defensa al comité de la Selección y la cual fue aprobada inmediatamente por los directivos.

