Otra vez este idiota: 'Checo' Pérez en pleno Gran Premio sobre Mazepin

Luego de caer al cuarto lugar, el mexicano apretó el acelerador para alcanzar a Valtteri Bottas, sin embargo, el obstáculo que le generó Mazepin le impidió el pase.

"Otra vez este idiota", expresó en inglés el tapatio al notar que el ruso estaba obstruyendo su paso a propósito.

Esta no es la primera vez que el piloto es exhibido no solo por conductores, sino por aficionados de la Fórmula 1 en redes sociales por ser 'sucio' e 'imprudente' en su manera de competir.

'Checo' Pérez quedó a 0.5 segundos de poder rebasar al tercer lugar, Valtteri Bottas, quien logró posicionarse en el podio junto a Verstappen y Lewis Hamilton.

¡Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre...

¡Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 días! #styriangp

We’re a very united team! We always win and lose together.

We had a bad pit stop, but we’ll be back stronger in 7 days!#nevergiveup pic.twitter.com/l4JqudjEQc