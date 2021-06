Laguneros le piden a Bárbara de Regil 'no volver' a la región

Este sábado, la actriz e influencer Bárbara de Regil visitó la Comarca Lagunera para visitar la apertura de una nueva joyería en conocido centro comercial de la región.

Al enterarse de que estaba en Torreón, el equipo de esta casa editora acudió al hotel donde se hospedaba para platicar con ella, sin embargo, su manera de atender al medio generó comentarios negativos en redes sociales.

A través de la cuenta oficial del Siglo de Torreón se compartió una transmisión en vivo para compartir al momento 'la charla' que se tornó en respuestas breves, desinterés y 'amor' a sus fans laguneros.

"Un evento... deli", respondió sobre la razón de su visita y el calor de Torreón mientras tomaba fotografías a su hija en el estacionamiento del hotel.

"A mí me parece nefasta la tipa", "Lo que enaltece a las personas son sus valores y su educación, no tener cuerpo de tripa lavada ní tener un peso", "Asco su actitud nefasta, te voy a pedir que nunca pises tierra lagunera", "No mereces pisar tierra santa como mi Comarca Lagunera", "Bien sangrona la mujer", fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación de Facebook.

A pesar de su criticada actitud, a través de su cuenta de Instagram compartió 'feliz' los obsequis que fans laguneros le llevaron hasta el lugar donde se realizó el evento.