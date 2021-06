A la carta con Nuño

Voy a comenzar por el final: vaya a Malverde Barrio Bistro. No lo dude, búsquelo en Facebook o Instagram. ¿Y qué sirven? Antes, un poco de historia. La palabra Bistro es de origen ruso y cuando ellos invadieron Francia en la guerra con Napoleón (1814), los militares del zar la decían para pedir un servicio rápido a los meseros. Y como el lenguaje es una plastilina, tiempo después se adaptó y ahora es sinónimo de exclusividad. Bueno, Malverde es un restaurante que se especializa en mariscos. No como al que yo estoy acostumbrado a ir; le faltan el piso de grava, la palapa sofocante y el conjunto norteño retumbando entre las tinas de cerveza y el olor a pescado.

El lugar se encuentra en el Centro, cerca de la Colón, donde sin un orden conviven zonas habitacionales, comercios, oficinas, bares y locales de comida, sin un orden, hay que decirlo; pero eso no le quita lo especial a su comida. Si la comparo con algo, es con las sorpresas que te topabas en el restaurante Punto Azul; es una lástima que ya no esté.

Malverde está en una casona de esas viejas que remodelan con inteligencia. Los espacios son funcionales y amplios; se acoplan a la moda y tendencia hipster que invade a todos los lugares que se gentrifican. O sea, el lugar es lindo. La carta es amplia, pero te llevas una sorpresa: no son los clásicos cocteles de camarón y pescado empanizado. Desde los platos vegetarianos hasta los crudos, su menú es complejo por la mezcla de ingredientes, sabores y preparaciones.

Al entrar y sentarme me recibieron con agua fresca saborizada con hierbabuena. Con estos calores se agradece. Llegué cuando recién abrieron y por esta razón tengo una queja: los platos se tardaron un poco, detalle que me extrañó, pero se compensó con las cosas que me llevaron a la mesa. De entrada pedí unos calamares fritos. Te traen un plato con pequeños moluscos rebozados en una mezcla que me hizo recordar a los sabores de la cocina criolla de Luisiana. Lo acompañan con ali oli donde el ajo y el aceite se equilibran muy bien. Además, viene con un aderezo de chile de árbol que es una joyita y rodajas de pan. La idea es agarrar uno, ponerle un calamar, luego unas gotitas de limón y los dos aderezos. La combinación es ácida, crocante y dulce al mismo tiempo.

Luego llegó la ensalada ahumada. He probado de todo tipo, pero esta comenzó a conquistarme por los ojos. La mesera trajo un plato hondo con una tapa abombada transparente donde ves humo flotando. Es un espectáculo quitarla porque al hacerlo comienzas a mirarlos ingredientes. De repente muerdes una lechuga romana crocante y ahumada; saboreas una blueberry entre una vinagreta de miel y nueces garapiñadas. El toque de otro nivel son las lajas de queso parmesano y las flores de cilantro. En serio, la reunión de sabores te explota en la lengua como una granada dulce, ácida y hasta herbal.

Se me ocurrió pedir una Cangre Burger. El chiste se cuenta solo porque sí es de cangrejo, o eso dice la carta. La textura es extraña, ya que con el rebosado para el cangrejo hacen que se forme una especie de carne de hamburguesa. Al probarlo no pude dejar de pensar en la sazón de Old Bay y pimienta, bastante pimienta. ¿Se acuerda del aderezo de chile? Lo embarran en el pan que tiene un aire de brioche; al morderlo se siente su suavidad en el paladar. Además, le ponen cebolla morada, col bien picadita, zanahoria rallada y cilantro. No es una clásica hamburguesa y para mí es una de las mejores en La Laguna. Al probarla te llegan varias sensaciones: está lo picante, dulce y fresco, entre el crunch de las verduras y el sabor único de una fritanga que no la pruebas más que ahí, créame. Y se me olvidaba, la acompañan con unos gajos de camote dulce frito con su justo punto de sal.

Ya para cerrar, que me trae el ceviche negro. Bien vale la pena dedicarle la columna solamente a este plato. Es pulpo y camarón cocido con bastante pimienta. Hasta aquí no parece nada genial, pero desde la presentación te da curiosidad probar. Todo viene en un plato plano y un poco hondo no muy grande, digamos que mediano. En el fondo ves un caldo negro con algunas gotitas de aceite. ¿Y qué tiene? Es una combinación de salsas ácidas y picantes, yo solo adiviné que traía maggi (creo). Se siente ese sabor delicioso, pero sutil, del habanero negro; es más, estoy casi seguro de que ahúman toda la salsa, y si no, ¿qué importa?, es riquísimo el plato. Además, te encuentras plumitas de cebolla morada, cuadritos de pepino y lo que me voló la cabeza: trozos de naranja, flores y hojas de cilantro… Sí, leyó bien. Este ceviche es algo único, lástima que sea poco, pero la culpa es de las otras marisquerías, donde te sirven muy buen producto y abundante, pero particularmente en este plato lo que te venden es la técnica, el sabor y una presentación espectacular.

Como ya se dio cuenta al leerme, no le eché flores, le puse un ramo a Malverde Barrio Bistro. A mí no me gusta ir al Centro porque creo que su mala administración y gestión le está poniendo en la madre, pero joyitas como este restaurante hacen que me vuelva la fe en que sigue siendo un lugar genial porque ¡es el centro!

Por sugerencias de algunos lectores que me pidieron recomendaciones para conocer lugares de comida inesperados, inauguro esta minisección. Vaya a “Birrias Bravo”, está cerca del súper de la alameda en Torreón. Ahí sirven antojitos mexicanos, pero con un toque muy defeño y sabor único. Y en Gómez Palacio, busque “Algo bien”. Es un emprendimiento de puras mujeres amantes del fitness y la comida. Sobre todo, pida el maxiburro “buchón”, es un mar y tierra con una cantidad grosera de aguacate. Los dos restaurantes tienen redes sociales. Y las mías son Facebook: Pepe Pepón; Ig: pepepepon2.