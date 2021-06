Si regresas al ejercicio pon atención a los dolores

La pandemia exigió a muchos modificar su rutina diaria y dejar de lado diversas actividades físicas que en poco tiempo se convirtieron en aumento de peso y sedentarismo.

La mayoría tuvo que adoptarse al home office y ahora sufren de molestias en la cintura o espalda por el tiempo prolongado frente a la computadora en posturas dañinas para el cuerpo.

“El problema de la cadera lo he visto en pacientes con problemas de pinzamiento femoroacetabular, se trata de un pinzamiento entre el acetábulo con la cabeza y se puede confundir con dolor tendinoso o muscular”, explica el traumatólogo Raúl Mendoza Díaz, quien consulta el Hospital Ángeles de Torreón.

SECUELAS POR COVID-19

Durante la pandemia por el Covid-19, ha atendido a pacientes con lesiones nerviosas secundarias ocasionadas por esta enfermedad. “Al igual que otros virus, éste ha generado alteraciones que dejan secuelas de dolor. He tenido pacientes que se les ha hecho resonancia y sale normal, pero realmente sí hay un problema”, expone. El especialista en cirugía de columna también explica que estos padecimientos no siempre terminan en cirugía, como pudiese llegar a pensarse.

“Hay veces que el paciente tiene mucho dolor, pero haciéndole estudios nos damos cuenta que no es quirúrgico, o sólo puede ser una cuestión de dolor de nervio”.

Para esto, es necesario acudir con el médico de confianza y ver si se canaliza al paciente con un traumatólogo y así atender la molestia.

¿SENDERISMO, UN FOCO DE ATENCIÓN?

Aunque la actividad física constante es recomendada por los especialistas para evitar el sobrepeso e incentivar una vida más saludable, el traumatólogo Raúl Mendoza explica la importancia de cuidarse para evitar lesiones en actividades que se realizan cada vez más entre los jóvenes y adultos, como el senderismo.

“Para hacer esto tienes que traer calzado especial. Muchas veces se llevan el zapato cotidiano, que es liso y no tiene un soporte y eso genera que como es grava, tierra floja o piedra muy lisa, vas corriendo o intentas correr y se te parte el tobillo, se te traba la rodilla. Entonces, si no hay una preparación, sí hay muchos problemas y sí puede haber complicaciones severas.

“Yo diría que tengan cuidado, porque este es un foco rojo de que si no te lesionas en el momento, te puedes lesionar en cualquier otro, porque con todo y las protecciones puede pasar”, insiste Mendoza Díaz.

DESGASTE DE AÑOS DETONAN LESIONES

Muchas lesiones pueden surgir al momento de llevar a cabo esta actividad, pero el cuerpo no lo reciente hasta pasados los días. El doctor explica que es común esta reacción cuando no se solía hacer ejercicio anteriormente. “Puede ser que tú ya tengas un desgaste en la rodilla que no te habías dado cuenta y al no estar acostumbrado a hacer una actividad física extenuante o hacer algún tipo de ejercicio, te vas, le sobreexiges a la articulación, o al hueso o al cartílago que empiece a trabajar y en ese momento no vas a tener problema, pero cuando se enfría la situación, empiezas con dolor, tienes molestia, se te hincha la piel y lo que pasa es que tú ya tenías una lesión persistente y cuando te sometes a un estrés en ese momento, te agudiza todo lo que pudieras tener”.

El especialista recomienda estar al pendiente de cualquier parte del cuerpo y no bajar la guardia aunque el actual contexto se vea favorecido.