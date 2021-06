El político antiguerra falleció rodeado de su familia en su casa en Seaside, California, a los 91 años.

Nacido el 13 de mayo de 1930 en Springfield, Massachusetts, desde joven se interesó en asuntos cívicos y trabajó para numerosas campañas políticas. Estudió Economía en la Universidad de Columbia.

En 1956 se fue a Alaska, buscando ocupar un cargo público, logrando ser elegido hasta 1963 como legislador para la Cámara Baja. En 1968 fue votado como senador y representó al estado desde 1969 hasta 1981.

Siendo senador y en oposición a la guerra de Vietnam leyó cuatro mil 100 páginas, de un documento de siete mil, conocido como los Papeles del Pentágono, al récord del Congreso.

Los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers, por su título en inglés) revelaron la historia del involucramiento del gobierno de Estados Unidos en dicho país.

En 2008, intentó ser candidato a la Presidencia por el partido Demócrata, mostrándose crítico a la guerra de Irak.

Durante un debate en el que tenía como contrincantes a los futuros presidentes Barack Obama y Joe Biden, Gravel expresó: "cuando tienes candidatos principales que se dan la vuelta y dicen que no hay nada fuera de la mesa con respecto a Irán, ese es un código para usar armas nucleares, dispositivos nucleares. (Cuando) sea presidente de los Estados Unidos, no habrá guerras preventivas con dispositivos nucleares. En mi opinión, es inmoral y ha sido inmoral durante los últimos 50 años como parte de la política exterior estadounidense".

En 2020, nuevamente lanzó una campaña para ser el nominado demócrata, criticando las guerras de su país y prometiendo recortar el gasto militar. Posteriormente declinó a favor del senador Bernie Sanders, quien perdió la nominación ante el actual mandatario Joe Biden.

We are sad to announce that Senator Mike Gravel passed away peacefully, surrounded by family, at his home in Seaside, California. He was 91, and had lived the fullest live anyone could have ever wanted. We will miss him every day. pic.twitter.com/wLXLzMbgZT