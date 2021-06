Ser mujer es el mayor reto para Lila Downs

En su trayectoria, Lila Downs se ha enfrentado a diversos obstáculos con los que ha tenido que luchar. Irónicamente, el hecho de ser mujer ha sido uno de ellos.

"Ser mujer ha sido el reto más fuerte con el que he lidiado. Me prohibían hablar del aborto y de las cuestiones de las mujeres; afortunadamente ahora ya pudimos salir del clóset y abordar un poco más sobre estos temas", dijo en una videoconferencia efectuada con motivo de un concierto que dará el 4 de julio en Ciudad de México.

A lo largo de esta pandemia, que todavía no termina, Downs ha creado varias canciones que poco a poco irá desvelando. La cura es una de ellas. Aseguró que dicha melodía reconoce la labor que ha efectuado el personal de salud en esta contingencia.

"La cura habla de la maravilla de la curación; es una canción espiritual que rinde tributo a las personas que están en hospitales y hasta en las casas atendiendo a personas enfermas de COVID-19; es difícil componer estos temas porque hoy en día ya no queremos oír nada de la pandemia, incluso cuando la ensayé me acordé de cosas que no quería recordar.

"El reto ha sido componer una pieza alegre, que sea un homenaje, que la gente la disfrute y que se vuelva algo importante de nuestra historia. Esta nueva melodía vendrá incluida en mi próximo disco de mariachi", contó desde su hogar.

Previo al Día del Orgullo LGBTQ+, a celebrarse el día de mañana, la nacida un 9 de septiembre comentó durante la charla que en su siguiente placa musical de estudio incluirá un tema dedicado a la diversidad.

"La comunidad LGBTQ+ es muy importante para mí. Yo nací en Tlaxiaco, Oaxaca, una tierra donde hay mucho rechazo y ahí tengo un amigo gay; a la fecha no podemos hablar explícitamente de sus preferencias porque ahí ven mal todo eso.

"Es increíble cómo a estas alturas de la vida exista esa discriminación hacia las minorías, así como Gloria Trevi sacó un himno -Todos me miran-, yo presentaré una canción en honor a la comunidad", externó.

Por otro lado, Lila compartió los retos que ha tenido que enfrentar como mamá adoptiva. Fue en 2010 cuando ella anunció que Benito había llegado a su vida y hace poco se hizo cargo de una niña llamada Vanessa.

"Ha sido una experiencia hermosa ser madre adoptiva. Es doloroso, por supuesto, ¿pero qué no es doloroso en la vida? Ha sido un reto extraordinario aprender con ellos durante la pandemia, levantarles el ánimo, porque hay momentos con bajones tremendos. Ha sido un momento en que todos crecimos de manera psicológica y espiritual.

"Hay mucho prejuicio con respecto a la adopción; ha sido interesante leer literatura al respecto, incluso he hecho algunas entrevistas con personas que han hecho tesis y doctorados sobre el tema", expresó la intérprete de Cariñito.

En cuanto al recital que ofrecerá el próximo domingo en el Auditorio Hermanos Rodríguez de CDMX, Lila informó que el público podrá acomodarse en espacios que aseguran la sana distancia. Con una sonrisa que le nació del alma añadió que espera con ansias la fecha.

"Este concierto es el principio del movimiento, el comienzo del trabajo y del inicio de la vida. Estoy muy contenta de volver al escenario y muy emocionada de verlo en este sistema nuevo, es algo diferente y creo que al público le va a encantar.

"Ha sido difícil, quizá en la sociedad no somos una prioridad, pero ahora me encuentro con una actitud celebratoria de poder trabajar. Además les cuento que este concierto podrá verse en todos lados vía streaming, pueden comprar sus boletos por medio de Ticketmaster México", comentó.

Antes de retirarse para cumplir un compromiso personal, Lila externó que tras ofrecer dicho espectáculo se dedicará a ultimar detalles de su nuevo disco y otros proyectos que se quedaron "en 'stop'" por la crisis sanitaria.

"Cada artista ha tenido que buscar diferentes caminos y eso también es bueno; es sano buscar otras maneras de expresarte y de vivir, eso también enriquece la experiencia de la vida. Todo esto ha sido una gran lección de apreciar tu trabajo, apreciar y valorar qué es lo que haces", puntualizó.