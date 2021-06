'Son caprichos', dice alcalde Jorge Zermeño sobre encuesta para decidir si se enjuicia a expresidentes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, catalogó como "caprichos" la determinación de realizar una encuesta nacional para conocer la opinión de la población respecto a la posibilidad de enjuiciar expresidentes, según la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendría un costo de más de 500 millones de pesos.

El mandatario local lamentó que se ponga prioridad en ese tipo de situaciones y no en otros temas de urgencia como la atención a la pandemia, la seguridad o la economía, especialmente considerando el costo que tendrá el realizar esa encuesta en todo el país y para valorar una determinación que no requiere más que la aplicación de la ley.

"Son de los caprichos del presidente, gastar dinero en algo que de antemano ya se sabe el resultado ¿quién va a decir que no?, yo creo que habrá muchísima gente que no le interesa ir a una consulta como esta, yo creo que cuando alguien comete algún ilícito debe ser enjuiciado, o sea, la Constitución, no sé si desde la del 54, la del 24, tienen esta prevención, hay un artículo que dicen que los presidentes jamás podrán ser enjuiciados en su encargo, salvo por delitos graves del orden común o por traición a la patria", declaró.

Añadió que una de las interpretaciones erróneas de la ley en México es que se busca enjuiciar a una persona cabeza de gobierno por transgresiones a la legalidad de funcionarios subordinados, por lo que en ese sentido se debe buscar una evaluación justa y apegada en todo momento a lo que dicta la constitución.

"Me parece que todo esto son caprichos, ojalá y esos 500 millones se canalizaran en obra… ¿En qué te vas a gastar el dinero?, ¿en este tipo de consultas?, la verdad es que nos salen muy caro", sentenció el alcalde.

