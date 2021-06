Federer quiere estar en los Juegos Olímpicos

- Roger Federer confirmó que quiere ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que decidirá después de Wimbledon en función de su resultado en el torneo.

El suizo, que ya faltó a los Juegos de Río de Janeiro, entonces por lesión, dejó en el aire su participación a expensas de lo que ocurra en Wimbledon, donde volverá a competir dos años después de la final que perdió contra el serbio Novak Djokovic.

"Decidiremos, mi equipo y yo, después de Wimbledon, porque va a tener un impacto en mí, depende de si juego bien o mal. Mi sentimiento es que me gustaría ir, pero lo sabré en unas pocas semanas", dijo Federer en la rueda de prensa.

El helvético llega a este torneo con solo cinco victorias en la temporada, tres de ellas en Roland Garros y una sola en hierba, en el torneo de Halle, donde salió antes de tiempo en un mal encuentro ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

"En ese partido tuve un momento en el que no estaba feliz con cómo estaba jugando. No va a pasar aquí lo de Halle. Me siento mucho mejor, eso fue como cuando era júnior y me enfadaba y no veía nada positivo", afirmó el suizo.