Mantienen suspensión contra obras de proyecto en Cañón de Fernández

Se mantiene la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Séptimo Distrito en contra de la construcción de la obra Agua Saludable para La Laguna en el parque estatal Cañón de Fernández, tras el amparo que promovió Prodefensa del Nazas. Aunque inicialmente se dijo que el 2 de junio se definiría si el amparo sería definitivo, la fecha se reprogramó para el 24 de julio.

En reunión con empresarios, ejidatarios, asociaciones civiles y autoridades municipales, celebrada ayer en el Salón Azul de la presidencia municipal de Lerdo, el presidente de Prodefensa del Nazas, Francisco Valdés Pérezgasga, informó que será en la próxima audiencia que se informe si será o no definitiva dicha suspensión.

"Conagua contestó y dice que no es cierto, vamos a rebatir los argumentos, parece que no están en lo correcto y creo que tenemos la confianza de que la justicia federal nos tiene que dar la razón porque está claro que está dentro del Cañón de Fernández y está claro que al Cañón no se le puede tocar con una obra de ese tamaño", manifestó.

En la reunión también se aceptó la propuesta de crear una coalición entre los presentes para mantener la lucha en contra del proyecto, ya que aseguran que afectará el parque estatal.

Juan José Rojas, abogado de la asociación ProdeNazas, quien promovió el amparo. informó que la próxima audiencia se tiene programada para el 24 de julio. "Nos han estado difiriendo la audiencia porque Conagua no ha informado sobre cosas que ha pedido el juez", explicó.

Uno de los graves daños que argumenta la asociación, es el daño que se ocasionará al parque Cañón de Fernández ya que la planta se pretende construir en uno de los polígonos, ubicado en el último tramo vivo del río Nazas, lo que prevén una serie de impactos negativos.

"Analizamos la manifestación de impacto ambiental, nos percatamos que una obra civil está dentro del Cañón, que pretenden desviar el río por el margen derecho, hay una afectación de aproximadamente 3. 5 hectáreas y lo que pretenden es desviar el río por el margen derecho, secar esa parte, construir y luego dicen que el río vuelva por su cauce natural. Sabemos que una obra como esta trae consecuencias a la flora y la fauna, para el ecosistema mismo, se están violando varios reglamentos, el decreto como parque estatal, y se está violando una convención que es la convención Ramsar", expuso.

Por su parte, José Honorio Nájera, comisariado ejidal del 6 de Enero, uno de los concesionarios de agua rodada, manifestó su descontento por las formas en las que se pretende llevar a cabo el proyecto. "No estamos en contra, sino de las formas", dijo y agradeció el que se lleven a cabo este tipo de movilizaciones.