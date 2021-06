Tipificación de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT, reto para Coahuila

En los últimos 12 años, Coahuila ha reformado sus leyes para reconocer los derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGBT. Parte de los logros legislativos son los matrimonios, adopciones y cambio de identidad. El reto que se enfrenta ahora es la tipificación de los crímenes de odio para erradicar los diferentes tipos de agresión.

De acuerdo al Observatorio Nacional, para los crímenes de odio contra personas LGBT de 2014 a la fecha se han contabilizado 14 asesinatos. En Coahuila, su Código Penal establece penas mayores para los homicidios motivados por discriminación, de acuerdo a su preferencia sexual. Sin embargo, desde 2019 se busca que se cambie la tipificación de los crímenes de odio.

Fue en 2019, que la ahora exlegisladora Claudia Ramirez presentó la iniciativa, que aún permanece en comisiones para ser analizada y votada ante el Pleno del Congreso Local.

La nueva legislatura ha mostrado interés en el tema y este mes de junio, en el marco del orgullo de la diversidad, se realizó un foro sobre el tema.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su informe "Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América", que es necesaria la tipificación, ya que las estadísticas disponibles no reflejan la verdadera dimensión de la violencia que enfrentan las personas LGBTI en el continente americano. "Muchos casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial", indica el informe.

Asimismo, se señala que hay una capacitación insuficiente de agentes de policía, fiscales y autoridades forenses.

En la iniciativa presentada por la legisladora perredista, se informa que las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros públicos como "hombres vestidos con ropa de mujer".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha determinado que entre enero de 2013 y marzo de 2014, alrededor de 594 personas LGBT, o percibidas como tales, fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados con la percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. De esta cifra, 283 asesinatos correspondieron a hombres gay o percibidos como tales, y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género femenina.

"Es por estos motivos que se vuelve indispensable reflexionar sobre la problemática que viven las personas LGBTTTIQ+, en especial las personas trans, pues en nuestro país, se les mata por el simple hecho de expresar quiénes son", indicó la legisladora.

"La cultura machista, sumada a la falta de instituciones que protejan de forma efectiva los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad, trae como consecuencia que los delitos cometidos en contra de ellos queden en la total impunidad", se añade.

En entrevista con Noé Ruiz, de la comunidad de San Aelredo, declaró que es necesario que se visibilice esta problemática y que quede asentado en la legislación, ya que se envía un mensaje de sensibilización para la población en general.

A través de los años, las necesidades en materia de derechos humanos han sido llevadas al Congreso Local y esto ha generado controversia en la población, grupos religiosos. En 2007, Coahuila figuró a nivel nacional al poner el tema en los reflectores mediáticos. Aprobó la sociedad de convivencia, muy parecida al matrimonio pero con limitantes. A pesar de que el Partido Acción Nacional (PAN) indicó que el reconocimiento de derechos como el matrimonio son tesis aisladas y no forman parte de tratados internacionales, este se aprobó.

El tema causó controversia por abordar las preferencias sexuales. Sin embargo, el pacto era limitado, pues no otorgaba Seguridad Social, de Vivienda y además establecía de manera tajante la prohibición para adoptar o para obtener la patria potestad compartida de hijos menores de uno de ellos, pero les permitía proteger las propiedades que tuvieran juntos.

Siete años más tarde, el Congreso Local abordó de nueva cuenta el tema. El entonces diputado del Partido Social Demócrata, Samuel Acevedo, presentó una iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa se presentó en marzo de 2013 y un año y medio después se aprobó.

El argumento central fue que una de las obligaciones del estado es velar por que ninguna institución legal, incluido el matrimonio, discrimine a las personas con base en su orientación sexual. Con ello, Coahuila se convirtió en la segunda entidad en permitir los matrimonios igualitarios.

En el mes de febrero de 2014 se aprobó la adopción, a propuesta del entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, luego de la lucha legal de dos mujeres que se habían casado en Ciudad de México. El Congreso de Coahuila decidió eliminar las trabas legales que impedían la adopción en matrimonios entre personas del mismo sexo.

En junio de 2015 se registró en Coahuila la primera adopción y 70 parejas más del mismo sexo que habían manifestado que deseaban adoptar. Dentro de esta lista de solicitantes se encontraban parejas de Tamaulipas y Nuevo León.

CAMBIO DE SEXO

Entre las grandes reformas en materia de diversidad sexual, está la realizada en noviembre de 2018 para permitir el cambio de sexo. En 2019 se reconoce e implementa la posibilidad de cambiar de sexo en las actas de nacimiento. Se realizó una nueva ley de Registro Civil y con ello se iniciaron las adecuaciones para que se establecieran los protocolos y documentos para cambios de sexo y de nombre.

Actualmente, las comunidades defensoras de derechos humanos buscan que haya la tipificación de los crímenes de odio y con ello se pueda se pueda tener una legislación adecuada.

En este mes, en el marco del orgullo de la diversidad activistas, legisladores y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila se han reunido para atender el tema. Noé Ruiz, de San Aelredo, prevé que en breve se avance para contar con un estado con igualdad de oportunidades.