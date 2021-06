Comunidad LGBTI+ en Durango sigue a la espera del matrimonio igualitario

Uno de los grandes pendientes que tiene el estado de Durango ante la comunidad LGBTI+ es la aprobación del matrimonio igualitario, que para las últimas tres legislaturas ha sido un tema olvidado.

Las parejas del mismo sexo hoy en día tienen la posibilidad de ampararse y lograr legalizar su unión, tal y como lo hizo una pareja de mujeres en la capital del estado, que logró ganar el primer amparo en ese sentido en la entidad. Además de formalizar la relación, la intención principal es lograr el reconocimiento jurídico de sus hijos, proceso en el que se encuentran actualmente.

Tadeo Campange, activista por los derechos humanos y político LGBTI+ en Durango, comentó que la comunidad ha esperado por más de 10 años a que el matrimonio igualitario en la entidad sea una realidad. "Si bien hoy después de algunos años estamos a un paso adelante o muchos pasos adelante con la aprobación dentro de la Comisión de Derechos Humanos (de la actual legislatura) del dictamen a favor del matrimonio igualitario civil, la realidad es que también estamos batallando y complicando mucho para que esto sea llevado al pleno a votación", explicó.

Puntualizó que en reiteradas ocasiones han solicitado a los diputados del Congreso Local que voten ya sea a favor o en contra de la iniciativa, pero que lo hagan. "Es fundamental para que nosotros por fin después de casi 10 años de lucha y de avance impulsar temas legislativos podamos cerrar este tema, y claro que sea un tema ganar- ganar".

Detalló que al votarse, se abre la oportunidad a nivel federal. "Si los o las legisladoras llegasen a votar en contra de dicha iniciativa, la realidad es que a nosotros nos abre la oportunidad al tema jurídico federal para interponer una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e invalide esta votación y le ordene al Congreso poder reponer esta votación y por supuesto tendría que ser ahora sí de manera obligada en sentido positivo", explicó.

Sin embargo, el obstáculo que se tiene ahora es la resistencia por parte de los legisladores a tener un período extraordinario de sesiones, lo cual esperan que suceda ya que no solo se tiene este tema pendiente sino algunos más.

"Algunos se niegan, la realidad es que tienen que hacerlo porque hay algunos otros temas pendientes legislativos en la mesa que no se pueden ir sin que esta legislatura acabe, llámese el tema de la homologación para la próxima legislatura, por ejemplo".

La actual legislatura, la LXIV, concluirá el 31 de agosto, por lo que esperan que el tema sea abordado a la brevedad.

Para el activista, el tema del matrimonio igualitario está desgastado y que durante estos 10 años, "los legisladores se han comportado de una manera cobarde, particularmente en los últimos años donde por no querer asumir estos costos político, como ellos le llaman, no han querido debatir el tema y asumir una postura real, instinto, ya sea favor o en contra pero que lo asuman entonces me parece una cobardía de ellos me parece una irresponsabilidad legislativa, una omisión legislativa el que no asuman ese tema y lo voten".

Una de las rutas con las que cuentan las parejas del mismo sexo en Durango es el amparo, por lo que los interesados podrán acercarse a la asociación "Durango por la Igualdad". Además pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 618-236-2684 para solicitar mayor información al respecto.