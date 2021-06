Coordinador regional del Programa COVID exhorta a mantener uso de cubrebocas

El coordinador regional del Programa COVID, César del Bosque Garza, indicó que el hecho de que las personas ya hayan recibido su primera o las dos dosis de vacuna anti-COVID-19, no significa que ya pueden andar por la calle sin cubrebocas y es muy importante que lo sigan usando todavía para evitar contagios.

"Me ha tocado encontrarme con personas conocidas en la calle sin cubrebocas y al preguntarles por qué no lo usan, me responden que ya se aplicaron las dos dosis de vacuna, pero es un error, no podemos todavía dejar de lado esa medida preventiva, que es de las más importantes", explica.

El coordinador regional menciona que ya algunos países permiten que los ciudadanos no usen más el cubrebocas, pero se está viendo que no funciona aún esa medida y hay que esperar que sean las autoridades superiores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las que den luz verde para eso, mientras tanto, añade, "todos debemos seguirnos cuidando".

Destaca que en la Región Lagunera sigue siendo muy bueno el comportamiento en ese renglón y los contagios se mantienen a la baja de manera satisfactoria para las autoridades y para la misma gente, pues han disminuido en gran medida los decesos y los casos de hospitalización.

MENOS POSITIVOS

"Seguimos a la baja, con semáforo en verde, con pocos casos, con menos solicitudes de pruebas, con menos pruebas positivas y por lo tanto, estamos muy bien aquí en Torreón y la Región Lagunera, pero insisto, todavía no podemos dejar de lado las medidas de prevención", enfatiza el coordinador regional.

Del Bosque Garza refiere que por la parte económica también se muestra mejoría, ya que cada vez hay más establecimientos comerciales de diversos giros que reiniciaron sus actividades, aunque todavía no al 100 por ciento, pero ya hay avances significativos, lo cual indica que se debe continuar por el mismo camino de la prevención y los cuidados.

De acuerdo a los reportes diarios emitidos por la Secretaría de Salud del Estado, en 6 días han fallecido en el municipio torreonense 5 personas por COVID, casi uno diario.

Seguir con la prevención

Aunque las personas se hayan vacunado. *Aun con la vacuna, las personas que pueden contagiar y transmitir el virus a los demás. *La inmunidad de la vacuna no es al 100 por ciento, reitera el coordinador regional del programa COVID *Será hasta que la OMS o la OPS determinen abandonar el uso del cubrebocas. *No obstante que el semáforo epidemiológico está en verde en Coahuila, hay que continuar con los cuidados.