Lany lanza nuevo su nuevo sencillo Dancing in the Kitchen

Lany lanzó su sencillo Dancing in the Kitchen vía Polydor Records. El trío con sede en Los Ángeles es una de las bandas más grandes de la última década y el synth-pop eufórico y cargado de ganchos de Dancing in the Kitchen ve a Paul Klein, Jake Goss y Les Priest alcanzar nuevas alturas.

Después de I Quit Drinking, la colaboración del grupo con Kelsea Ballerini que llegó el mes pasado, Dancing in the Kitchen es el primer corte del próximo capítulo de Lany y viene con un nuevo video dirigido por Matty Peacock. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LANY (@thisislany) En 2020, su tercer álbum de estudio Mama's Boy debutó en el Top 10 en la lista Billboard de Estados Unidos, con la banda también anotando un top 25 del Reino Unido. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste