Eiza González se une a apoyo de famosos a Britney Spears

En medio de la batalla legal que enfrenta la estrella pop Britney Spears para recuperar su independencia, famosos internacionales han expresado su apoyo a la cantante para que sea liberada de la tutela en la que se encuentra desde 2008 a cargo de su padre.

A los reclamos de artistas de la talla como Justin Timberlake, Cher, Mariah Carey y muchos más, se ha unido la actriz mexicana Eiza González a través de un mensaje a Spears, a quien asegura que creció admirándola.

González utilizó su cuenta de Twitter para exigir justicia para Britney tachando a la justicia de Estado Unidos de “corrupta” y “anticuada”.

“Sin palabras. Esto es una completa mier...de un sistema anticuado corrupto. Estoy desconsolada por Britney. Crecí admirándola tanto y descubrir que ha sido completamente privada de su propia vida durante tiempo es desgarrador”, escribió Eiza en la red social junto al hashtag #FreeBritney.

Speechless. This is complete bullshit of a corrupt dated system. I’m heartbroken for Britney. I grew up looking up to her so much and finding out that she’s been completely deprived of her own life for this long is gut wrenching. Justice for Britney #FreeBritney — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 24, 2021

El cariño que le expresa Eiza a Britney se suma al apoyo que ha recibido la llamada “Princesa del pop” por parte de otras figuras del espectáculo como Khloé Kardashian, la cantante Halsey, y la cantante de música urbana, Karol G.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today. — h (@halsey) June 23, 2021

No one should be treated like this. Stay strong Queen!! You deserve better ✨ #FreeBritney — Khloé (@khloekardashian) June 24, 2021

OK LETS TALK ABOUT BRITNEY & THOSE PEOPLE .I SAID LONG AGO, EVERYONE ON THE STRIP HEARD ABOUT HER FATHER (Didn’t Know About Her Conservator Acting In Concert With Her Dad)GIVING HER DRUGS SO SHE COULD PERFORM,BUT MADE SURE SHE COULDNT HAVE A LIFE,BUT NO ONE COULD GET 2 HER — Cher (@cher) June 25, 2021

¿Qué está ocurriendo con Britney Spears?

El pasado miércoles 23 de junio, la artista de 39 años de edad habló por primera vez en 13 años en una audiencia pública ante la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, sobre su tutela que calificó de “abusiva” y “estúpida”.

La custodia de Britney a cargo de su padre, James Spears, se decretó en 2008 luego de la crisis de salud mental que sufrió cuando era perseguida por los paparazzi mientras se estrenaba como madre.

En la corte, Spears dijo que la han obligado a seguir usando un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo y a tomar otros medicamentos, le han impedido casarse o tener más hijos y no le han permitido usar su propio dinero.

Después de años de que el papá de Britney se encargó por completo de las finanzas de su hija, en una pasada audiencia, la jueza Penny designó a la firma de administración de patrimonio Bessemer Trust como coconservadora de las ganancias de Spears junto a su padre.

Por ahora, se espera que Britney y su abogado Samuel Ingham III presenten una petición para poner fin con la curaduría.