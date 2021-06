Lila Downs enfrenta nuevo reto tras crear 'La cura' sobre la pandemia

A lo largo de esta pandemia que todavía no termina, Lila Downs ha creado varias canciones que poco a poco irá desvelando. La cura es una de ellas. Aseguró en entrevista que dicha melodía reconoce la labor que ha efectuado el personal de salud en esta contingencia.

“La cura habla de la maravilla de la curación, es una canción espiritual que rinde tributo a las personas que están en hospitales y hasta en las casas atendiendo a personas enfermas de COVID-19; es difícil componer estos temas porque hoy en día ya no queremos oír nada de la pandemia, incluso cuando la ensayé me acordé de cosas que no quería recordar.

“El reto ha sido componer una pieza alegre, que sea un homenaje, que la gente la disfrute y que se vuelva algo importante de nuestra historia. Esta nueva melodía vendrá incluida en mi próximo disco de mariachi”, contó desde su hogar.

