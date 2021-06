Rogelio Funes Mori revela mensaje que le envió 'Chicharito' Hernández por redes sociales

Javier “Chicharito” Hernández sí está dentro de la prelista de 60 jugadores rumbo a la próxima Copa Oro, sin embargo, sigue sin aparecer en las listas para los partidos de preparación, a diferencia del recién naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori.

El delantero del LA Galaxy en la MLS, expresó sus buenos deseos para el jugador de Rayados que ya vivió sus primeros entrenamientos en concentración con el Tricolor, de cara a los encuentros amistosos que tendrán ante Nicaragua y Panamá.

“A un jugador que es mexicano y un compañero de profesión, no hay más que desearle lo mejor y, ojalá la pueda romper y ayudar muchísimo a la selección, que por eso lo están convocando, para que ayude”, dijo.

Al respecto, Funes Mori confesó en una entrevista para TUDN que Javier lo contactó por redes sociales.

“Me escribió, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. Chicharito es una persona importante para México y es un profesional y un ejemplo a seguir”.

También, aseguró que no le preocupa que lo comparen las comparaciones que surgen con Hernández o Raúl Jiménez, tras ser tomado en cuenta por Gerardo “Tata” Martino.

“No me preocupan las comparaciones. Creo que han hecho muchas cosas buenas para la selección mexicana, para el futbol mexicano, y estoy aquí para aportar, seguir el camino de ellos y hacerlo de la mejor manera”.

En defensa del nacido en Argentina, Alan Pulido aseguró que todo lo que se hace en el combinado azteca siempre es criticado, y que el menos culpable de todo esto es Funes Mori.

“Dicen que hace falta un delantero, lo llaman y lo critican (...) Yo como lo he dicho, para mí es bienvenido, ojalá pueda ayudarnos a crecer como selección y buscar los objetivos que nos planteamos, será una ilusión estar jugando juntos o hacer algo importante para el equipo y para nosotros”.

¿Quién está en contra del llamado de Rogelio Funes Mori?

Hace unos días, Hugo Sánchez en su participación como analista en el canal de ESPN, dijo no estar de acuerdo con la convocatoria del elemento de Monterrey, pues para él hay otros jugadores nacidos en México que son mejores.

“Ya cumplió con los requisitos de ley para obtener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México, porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral, él dijo ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimo mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de fuera”.