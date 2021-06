Ordenan recortes a Lerdo por laudo

El Ayuntamiento de Lerdo fue conminado y emplazado por el Tribunal Laboral Burocrático de Durango a recortar presupuesto en diferentes áreas de la Administración para pagar a los extrabajadores municipales que ganaron un laudo laboral por mas de 140 millones de pesos.

El regidor panista, Ángel Luna, dijo que tras una reunión con el equipo jurídico del Ayuntamiento se informó de un acuerdo del Tribunal Laboral Burocrático de Durango que se recibió en estos días y en él se otorgan al Ayuntamiento cinco días hábiles para que procedan a realizar una serie de medidas como la adecuación presupuestal en áreas como ayuda social, recursos materiales, nóminas, publicidad o comunicación social, entre otros.

Los más de 140 millones de pesos que el Municipio debe a los extrabajadores pudieron saldarse originalmente en el año 2007 con menos de dos millones de pesos, pero las autoridades municipales no lo hicieron por revanchas políticas y decidieron, en lugar de negociar, entrar en pleitos legales alargando el proceso.

"Lo que ahora menciona el Tribunal Laboral Burocrático de Durango quiere decir que al Ayuntamiento se le conmina para que haga adecuaciones presupuestales y en el caso de que esto no sea suficiente se establece vincular al presupuesto de la Administración Pública Estatal para que de un rubro que así lo ha especificado el propio Tribunal Burocrático encuentre la manera de financiar el pago a los extrabajadores del municipio de Lerdo y en su caso vincular también al Congreso del Estado para que se hagan las adecuaciones presupuestales que tuvieran que ver con este rubro y cumplir así con el laudo", dijo Luna, quien solicitó ante el Cabildo que la Comisión de Hacienda haga el análisis.

"Porque lamentablemente ha sido costumbre que algunas cuestiones trascendentales para la vida financiera y jurídica del ayuntamiento se ponga discusión hasta la mera hora de la decisión en el pleno del Cabildo sin un análisis previo y este es un asunto trascendental", dijo.

LA GRAVE AFECTACIÓN

Los 144 millones de pesos representan el 26 % del total del presupuesto anual de ingresos totales del Municipio de Lerdo, que es de 555.9 millones de pesos este 2021, con lo cual se pagan los servicios que se prestan a los ciudadanos, la obra pública y la nómina municipal, entre otros rubros.

Los más de 140 millones de pesos representan hoy 4.8 veces el monto total del que dispone el Municipio este año para obra pública y otras acciones a través del Ramo 33, fondo federal asignado a los municipios con el que se realizan la mayor parte de las obras y otras acciones en zonas marginadas o pobres. Según la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Lerdo, para este 2021 el Municipio recibirá a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) la cantidad de 30 millones 243 mil 880 pesos.

SIN PRÉSTAMO TODAVÍA

Debido a lo anterior el Ayuntamiento con el aval del Congreso del Estado de Durango busca pedir un préstamo bancario a pagar en 30 años mientras que son casi 14 años los que todas las administraciones municipales desde el 2007 han evadido pagar a los extrabajadores.

"La realidad es que la petición del crédito no avanzado, no ha sido desechado pero tampoco ha sido aprobado y el Juzgado de Distrito que dicta una sentencia de amparo y que a su vez ha establecido un requerimiento al Tribunal Laboral Burocrático del Estado Durango no ha dado por cumplida su resolución entonces lo que está pidiendo es que no solamente se haga lo que tiene que ver con el préstamo sino las adecuaciones presupuestales como primera instancia y entonces ya se declara si el ayuntamiento puede o no cumplir con todo esto y en caso de no ser así se vincularía a la partida del presupuesto estatal de donde podrían salir algunos de los pagos y en su caso se le vincula inclusive al Congreso del Estado, acotó Luna.

Deben

El laudo laboral representa 4.8 veces el recurso del Ramo 33 del 2021. *Deben más de 140 millones de pesos a extrabajadores municipales. *Cuesta un millón de pesos más por cada mes que no se finiquite. *Se debe únicamente a 53 extrabajadores de los que ganaron la demanda laboral.