Pittsburgh Steelers ficha al liniero Trai Turner tras la baja de David DeCastro

El equipo contrató ayer por una campaña al guardia ofensivo Trai Turner, cinco veces seleccionado al Pro Bowl, un día después de que dieran de baja a DeCastro en una sorpresiva decisión.

No se dieron a conocer las condiciones financieras con Turner, pero Pittsburgh tuvo recursos disponibles al ya no contar con los servicios de DeCastro, seis veces seleccionado al Pro-Bowl y dos veces designado el mejor jugador en su posición. DeCastro fue pieza esencial en una línea ofensiva que estuvo entre las mejores de la liga en la segunda mitad de la década de 2010.

Turner llega a Pittsburgh tres meses después de que los Cargadores de Los Ángeles lo dieran de baja. Turner, de 28 años, estuvo una campaña en Los Ángeles, donde únicamente jugó nueve partidos, la cifra más baja de su carrera.

Pittsburgh confía en que Turner pueda regresar a la forma que mostró durante sus seis temporadas con las Panteras de Carolina y fue nominado al Pro Bowl. Las Panteras lo seleccionaron en la tercera ronda del draft de 2014. Turner fue nominado al Pro Bowl todas las campañas de 2015 a 2019 antes de que lo enviaran en 2020 a Los Ángeles en un canje por Russell Okung.

We have signed G Trai Turner to a one-year deal. @BordasLaw https://t.co/4tlOZh3aM1