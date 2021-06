Detectan anomalías en autolavado

El autolavado "Nonoalco" no cuenta con licencia de funcionamiento; no paga el servicio de agua potable, el drenaje, ni la renta. Sin embargo, sí realiza cambios de aceite cuyos residuos se tiran en el interior de la propiedad.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Lerdo fue notificada de esta situación el pasado 8 de abril; pese a ello, el 26 de abril informó de manera oficial que todo estaba en orden.

Este negocio, propiedad de Salvador Rodríguez Morales "Chavita", se ubica en la Avenida Matamoros #162 en Ciudad Lerdo; y opera sin ninguna licencia de funcionamiento desde el 2017 gracias a la relación de amistad que Rodríguez mantiene con el Secretario Técnico del Ayuntamiento de Lerdo, Gerardo Lara Pérez, quien a su vez tiene una relación cercana con Rocío Rodríguez, funcionaria del Centro de Conciliación de Gómez Palacio e hija de "Chavita".

Tanto "Chavita" como la funcionaria mantienen amistad con otros integrantes del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. (Camalac Laguna), que preside Lara.

Debido a lo anterior, mientras otros ciudadanos tienen que pagar por su servicio de agua potable, su licencia de funcionamiento, los dictámenes de Medio Ambiente, la renta del local y un largo etcétera, este negocio puede no hacerlo, gracias a las influencias de estos funcionarios.

El documento de Medio Ambiente y Ecología, firmado por el director Abel Ramos, (en poder de El Siglo de Torreón), dice que el comercio cuenta con licencia (cuando no es así) y que se constató que desde hace dos años no realizan cambios de aceite.

En el documento oficial no se menciona el método utilizado por la citada Dirección para verificar, en una sola visita, que desde dos años atrás no se han realizado cambios de aceite, pues el personal de Medio Ambiente y Ecología tendría que mantener una bitácora de verificaciones diarias realizadas durante los últimos dos años para poder aseverar que durante todo ese tiempo no se han efectuado estos cambios de aceite. Además, el negocio tendría que contar con determinadas especificaciones para realizar las descargas.

No obstante, este negocio ni siquiera opera oficialmente para el Ayuntamiento, pues no tiene licencia; ni siquiera una cuenta en el Sapal a nombre de quien instaló el comercio.