Meloneros sufren por vender a 'buen precio'

Camionetas cargadas de melón permanecían en fila, el día de ayer, en la planta Madero, del municipio de San Pedro,; los campesinos esperaban que llegarán compradores y que les ofrecieran un mejor precio, ya que ayer se especulaba que los pocos que había pagaban en un peso kilogramo; cantidad que dijeron es ridícula.

Agobiados porque el desplome en la cotización de la fruta, nuevamente reprocharon a las autoridades municipales y estatales que los dejen solos; pues afirman que debido a que ya pasó el periodo electoral "se olvidaron de ellos".

Eran alrededor de las 11 de la mañana y los campesinos no "veían claro" en la comercialización de sus cosechas, pues los intermediaros no llegaban y su ausencia la atribuían a una estrategia de presión, para obligarlos a "malbaratar" la mercancía.

"Nomás hay dos termos (camiones), pero no hay precio, no vale, unos dicen que lo están agarrando a peso y con eso no sacamos ni pa pagar el dineral que debemos. Estamos desde temprano aquí para ver quien llega y cuánto ofrece" dijo un productor del ejido San Marcos.

El campesino dijo que no se arriesgaba a acercarse con los pocos compradores que había, puesto que no se definía el precio y si les entregaba sus cosecha y al final no le convenía, pues había compañeros que los presionaron a tal grado que fiaron la fruta, al considerar que es mejor recuperar poco que nada, pues por as altas temperaturas el producto se echa a perder, ya que no tienen cuartos fríos para almacenarlos.

Insisten en que, las autoridades estatales o municipales deben intervenir, como el año pasado para evitar lo abusos del que son objeto, pues incluso dijeron que el año pasado lo hicieron y el precio se mantuvo en 4 pesos por kilo.

"Necesitamos que los funcionarios estén aquí. Tenemos como tres semanas que empezamos con la cosecha y nomas ayer (antier) vinieron los de la presidencia, pero hoy no volvieron".

Incluso cuestionaron que el secretario de Desarrollo Rural, en el estado José Luis Flores Méndez, sea originario de San Pedro y no los apoye.

Un agricultor del ejido San Miguel resaltó que hay compañeros que están totalmente arruinados, pues en sus huertas se presentó plaga en los cultivos y con la cancelación de los programas que manejaba el Gobierno federal; tienen que cubrir totalmente los gastos, pero no les alcanzó para comprar los seguros para sus cosechas, por lo que no podrán recuperar algo de la inversión que hicieron.

En su caso dijo la plaga no le llegó, pero su situación no es mejor que la del resto de los campesinos, pues con los bajos precios lo único que les queda es la deuda adquirida para cultivar, pues les cuesta alrededor de 50 mil peso por hectárea.

"Yo fui ayer a Matamoros, para ver si allá me o pagan mejor, pero me fue peor, pues por la gasolina nomas me vine con 370 pesos de ganancia".