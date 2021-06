SELENA Y LOS DOS CARNALES

En la colonia Linares de Francisco I Madero, Coahuila habita una lagunera que ha destacado por su talento vocal, tan es así que hace unos días se viralizó un video en el que interpreta el tema de Los Dos Carnales, La pregunta del millón. Su nombre es Jolette Sánchez Pérez.

Ese clip, que hizo con el fin de participar en un concurso cuyo premio sería un pase doble para ver a los hermanos Quezada en la Feria de Torreón el pasado 18 de junio, se compartió una y otra vez en Facebook, llevando a Jolette a obtener un reconocimiento nacional ya que acaparó espacios en portales como el de Bandamax .

Este viernes, la chica despertó muy temprano. Se maquilló y eligió unos jeans, así como una blusa roja con detalles brillantes. Junto a sus padres y su primo Yahir, quien la acompaña en la guitarra, se dirigió a esta casa editora, en donde protagonizó el programa El sonidero lagunero, una apuesta de El Siglo cuyo objetivo es apoyar el talento local.

Llegó un poco nerviosa, pero poco a poco se relajó sobre todo cuando escuchó el nombre de Selena durante la entrevista que ofreció en la que también cantó los temas Sin él, A primera vista y La tóxica.

"Me encanta Selena, es lo máximo. Nos dejó un gran legado. He visto todo los capítulos en Netflix de su bioserie", dijo con una sonrisa de oreja a oreja cuando se le preguntó acerca de sus ídolos musicales. Además de la fallecida "Reina del Tex Mex" mencionó a Ana Gabriel y por supuesto a Los Dos Carnales.

Toda historia tiene un comienzo. El de Jolette coincide con el de otros artistas. Siendo niña, tomaba un cepillo de su madre, imaginaba que era un micrófono y listo, se ponía a cantar frente al espejo de su cuarto.

"A los seis años me acuerdo que empecé a cantar temas de Selena, de Ana Gabriel, de Joan Sebastian o de Rocío Dúrcal. Esas melodías las escuchan mis padres y me heredaron el gusto. Tengo familia que canta, entonces esto ya lo traigo en las venas".

Apoyada por sus progenitores, Sánchez Pérez ha participado en varios eventos celebrados en San Pedro, Francisco I Madero y Torreón, los cuales le han permitido exponer su talento, mientras su corazón se acelera cada que recibe aplausos o alguien la felicita por su voz.

"Me han invitado a concursos, a fiestas, a reuniones pequeñas y siento muy bonito cuando me dicen cosas bonitas por mi manera de cantar. También estuve en Pequeños gigantes, pero no pasé los últimos filtros", contó.

La lagunera sabe bien que hoy en día hay que subir material en las plataformas digitales para darse a conocer, es por eso que ha colocado varios videos en Youtube, según detalló.

"Con ayuda de mis papás, grabé en Mazatlán un video de Como la flor de Selena. Posteriormente hice versiones de La Tusa, con la Sonora Loca, y de Sin él, una canción que hizo famosa Marisela", relató.

Al pensar en sus sueños, la intérprete suspiró e imaginó cómo se ve dentro de unos años dentro de la carrera artística.

"Quiero estar en los grandes escenarios. Sé que esta carrera no es fácil, hay que trabajar mucho y y, de la mano de mis padres, lo voy a hacer. Quiero destacar como lo han hecho Los Dos Carnales", comentó convencida.

En cuanto al concurso de Facebook, Jolette dijo que mandó su video sin imaginar todo lo que ocurriría en unas horas.

"Me animaron a enviar el clip. Me sorprendí de ver el alcance que logró, andaba por todos lados. Muchas personas me felicitaron, pero como ustedes saben en las redes nunca faltan los usuarios que atacan, hubo quien me criticó, sin embargo, he aprendido a no hacer caso a comentarios negativos".

La joven tenía que irse, no sin antes enviar un mensaje a Los Dos Carnales y a los laguneros que han estado al pendiente de su labor musical.

"Ojalá y Poncho e Imanol me den la oportunidad de cantar un día con ellos, espero y me cumplan mi sueño y bueno, gracias a la gente que se ha tomado un momento de su vida para enviarme buenas vibras en las redes sociales".

Dónde encontrarla

*En Facebook: Jolette Sánchez Pérez *En Instagram: jolettemayranisanchez *En TikTok: @joletteamayranisa