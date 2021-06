Miami espera respuestas tras derrumbe de edificio Champlain Towers

Al cierre de esta edición, tras cumplirse 48 horas del derrumbe de la torre departamental Champlain Towers, en Surfside, Florida, las respuestas faltan para los familiares y sobrevivientes.

En el balance actual de la tragedia se confirman cuatro víctimas mortales, una ya identificada como Stacie Fang de 54 años, una madre de un sobreviviente de la tragedia.

La cifra de desaparecidos aumentó también en las primeras 36 horas de la tragedia a 159, cuando en un principio se adelantaron solo 99.

Son los medios locales de Miami los que han comenzado a difundir las fotografías de los desaparecidos ante la falta de un listado oficial de quienes podrían estar entre los escombros y cuyas familias aguardan su rescate.

La angustia igualmente es latente entre los familiares, por tal motivo, las autoridades de la localidad de Surfside en Miami-Dade trasladaron a quienes aguardan por el rescate de sus familiares a un hotel cercano de la zona del colapso.

Las maniobras entre los más de 130 bomberos y demás elementos de búsqueda y rescate ha avanzado poco en cuanto al rescate de los posibles sobrevivientes del derrumbe de la torre Champlain.

En cuanto a las causas del colapso, las autoridades no tienen claro que pudo haberlo ocasionado, no obstante científicos y expertos han señalado a medios internacionales sobre los riesgos de construir en zonas costeras como Miami Beach, especialmente con el aumento del nivel del mar.

De acuerdo con Gerardo Feldman, un arquitecto de Miami-Dade teorizó que el salitre podría ser la causa del colapso, pues al corroer el hierro durante años, el derrumbe se dio de manera imprevista.

Otra hipótesis, sostuvo a USA Today, es la construcción sobre humedales recuperados, no obstante no hay un informe oficial de las causas y las autoridades no se han pronunciado al respecto.