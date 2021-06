El senador José Ramón Enríquez pide declarar emergencia en Durango por la sequía

El senador José Ramón Enríquez Herrera dio a conocer que solicitó al Gobierno federal la declaratoria de emergencia por la sequía que sufren los 39 municipios del estado de Durango, a fin de que pueda tener acceso a recursos extraordinarios para hacer frente a los daños ocasionados por la falta de lluvia.

En su visita por la región Laguna, el legislador morenista dijo que dicho documento se envió en el mes de mayo después que el Gobierno del estado así lo solicitó.

Recientemente el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, comentó que tras la solicitud la Federación les indicó que debían esperar a que la temporada de lluvia concluyera para evaluar los daños.

"No compartimos la idea de que para acceder a los fondos extraordinarios en materia de protección civil en una declaratoria de emergencia, tengamos que esperar a que concluya la temporada de lluvia", declaró en su visita por la región Laguna.

Ante tal respuesta, el senador aseguró que seguirá insistiendo ante la Federación.

"Vamos a seguir nosotros insistiendo, ya lo hice en el Senado de la República... siempre he estado participando en la Comisión Permanente. Hice el exhorto para que Durango sea considerado por el daño a la economía en las regiones más importantes que son las más vulnerables del medio rural".

En su encuentro con los medios, el legislador también reconoció sus aspiraciones a ser el próximo gobernador de Durango.

"Por supuesto que todos los que participamos en política algunos son medio hipócritas y no lo dicen y como siempre he sido yo directo… me sigo preparando para precisamente participar en el próximo año, lo digo con mucha claridad".