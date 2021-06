El precio del melón en SP

RIDíCULO

Camionetas cargadas de melón permanecían en fila ayer en la planta Madero del municipio de San Pedro; los campesinos esperaban que llegaran compradores y que les ofrecieran un mejor precio, ya que se especulaba que los pocos que había pagaban un peso por kilogramo, una cantidad "ridícula".

Agobiados por el desplome en la cotización de la fruta, nuevamente reprocharon a las autoridades municipales y estatales haberlos abandonado, pues afirmaron que pasando el periodo electoral, se olvidaron de ellos.

Eran alrededor de las 11 de la mañana y los campesinos no veían nada claro en la comercialización de sus cosechas pues los intermediarios no llegaban, sin embargo, atribuyeron su ausencia a una estrategia de presión para obligarlos a "malbaratar" la mercancía.

"Nomás hay dos termos (camiones), pero no hay precio, no vale, unos dicen que lo están agarrando a peso y con eso no sacamos ni pa' pagar el dineral que debemos. Estamos desde temprano aquí para ver quin llega y cuánto ofrece"→ , dijo un productor del ejido San Marcos.

Declaró que no se arriesgaba a acercarse con los pocos compradores que había pues aún no se definía el precio.

Así mismo, dijo que hubo compañeros que debido a la presión, les fiaron la fruta al considerar que es mejor recuperar poco que nada.

Se especulaba ayer que comprarían la fruta, pero esperaban a que les ofrecieran más.

Los campesinos dijeron que el año pasado las autoridades vigilaron para que se respetara el precio, pero este año los dejaron solos, situación que reprocharon ayer.

