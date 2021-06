Marte, una objetivo que se disputa en una carrera entre la NASA y China

Recordemos que la conquista espacial fue el gran logro que Estados Unidos y Rusia buscaron durante la Guerra Fría. Al final nuestro país vecino ganó al llevar humanos a la Luna. Pero ahora el objetivo es mucho más ambicioso, pisar otro planeta por primera vez.

En esa carrera está participando activamente la NASA, y ahora China acaba de dar a conocer que tiene como objetivo enviar su primera misión tripulada al planeta rojo en 2033, el mismo año que el organismo estadounidense ha establecido como un objetivo.

Los planes de Beijing fueron revelados por el jefe del principal fabricante de cohetes de China, Wang Xiaojun, en una conferencia espacial en Rusia. De acuerdo con información publicada en The Next Web, el plan del país asiático está dividido en tres fases: En primer lugar, China enviará robots a Marte, que devolverán muestras de suelo y buscarán posibles ubicaciones para una base. A continuación, se enviarán astronautas para construir una base marciana. Finalmente, China planea transportar flotas de naves espaciales entre la Tierra y Marte, e intentar un desarrollo a gran escala del planeta rojo.

Así, China planea realizar la primera misión tripulada en 2033, con nuevos lanzamientos en 2035, 2037, 2041 y 2043.

Wang, jefe de la academia estatal china de tecnología de vehículos de lanzamiento, dijo que la nave espacial puede ser impulsada por propulsión nuclear, lo que podría acortar significativamente el tiempo de viaje. También reveló que se está estudiando un sistema de "Escalera del Cielo", que estaría formado por múltiples estaciones espaciales que proporcionarán paradas a lo largo del viaje.

Los ambiciosos plazos intensificarán la rivalidad espacial entre China y Estados Unidos, que también tiene como objetivo enviar humanos a Marte para la década de 2030.

Los analistas, sin embargo, han asegurado que "una misión a la órbita de Marte en 2033 es inviable desde una perspectiva de desarrollo tecnológico y programación" y no sería posible hasta finales de la década de 2030. Esperaremos para ver si los planes se concretan o se retrasan.

¿Cómo se escucha Marte?

Aún estamos algo lejos de que los humanos puedan pisar la superficie marciana pero ya podemos saber cómo luce y hasta cómo se escucha gracias a una exploración que la NASA está realizando actualmente y que nos ha dado acceso a fotografías y sonidos de mayor calidad que nos transportan al planeta rojo.

Detrás de la exploración está el helicóptero Ingenuity Mars que vuela sobre la superficie del planeta, también debemos mencionar al vehículo rover Perseverance que logró una primicia histórica, un pequeño clip de audio que marcó la primera vez que una nave espacial en otro planeta ha grabado los sonidos emitidos por una nave espacial separada.

Así, ahora es posible escuchar y ver cómo luce Marte. Y entre lo que podemos destacar es que, a pesar de que las aspas del helicóptero Ingenuity giraban a 2 mil 537 rotaciones por minuto, es difícil escuchar al dron atravesar los cielos de Marte no solo por la distancia a la que se encontraba sino porque la delgada atmósfera del planeta dificulta el viaje de los sonidos, especialmente cuando compiten contra los vientos de Marte.

El video es todo un hito. Más allá de lo impresionante que resulta recibir imagen y sonido claros desde otro planeta, los propios científicos no confiaban en que pudieran lograr lo que mostraron.

