Nuevo tráiler de Shang-Chi muestra épica batalla entre 'Abominación' y el hechicero 'Wong'

El reciente adelanto ha sorprendido a fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés, MCU, con el regreso de “Abominación”, uno de los principales enemigos de “Hulk”.

Y es que al final del tráiler se puede apreciar una secuencia de apenas unos segundos en la que se ve al protagonista de la película en un enorme local similar a una discoteca, que tiene dentro una jaula de pelea suspendida en el aire y sujeta por cadenas. En su interior dos personajes de Marvel luchan a muerte: se trata del hechicero "Wong” y el colosal “Abominación”.

“Wong” es uno de los principales aliados de “Doctor Strange”. Fue presentado en la película en solitario del superhéroe al que da vida Benedict Cumberbatch como miembro de los Maestros de las Artes Místicas de Kamar-Taj, donde además ostenta el título de guardián de los libros antiguos. En Doctor Strange, ayudó al Hechicero Supremo a derrotar a “Kaecilius” y en Infinity War se enfrentó a la Orden Oscura cuando esta intentó robar la Gema del Tiempo del Santuario de Nueva York.

Sin embargo, la aparición que más ha emocionado a los seguidores del MCU en el avance de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, es el de “Abominación”, con quien se enfrenta “Wong” en la jaula.

Su aparición marca su regreso a la franquicia cinematográfica tras su debut en El increíble Hulk, de 2008, en el que “Bruce Banner” es interpretado por Edward Norton.

En la cinta, Tim Roth es el encargado de dar vida al exmilitar “Emil Blonsky”, quien tras ser sometido al suero del supersoldado del “Capitán América”, mezclado con la sangre de “Hulk” expuesto a radiación Gamma, se convierte en la monstruosa criatura similar al gigante verde.

Aunque el personaje había caído en el olvido durante años, Marvel anunció que “Abominación” será el villano principal de la serie que prepara, She-Hulk, con Tim Roth nuevamente a cargo del papel. Pero lo que nadie esperaba es que fuera a haber un adelanto de este regreso en la película de “Shang-Chi”, por lo que las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

