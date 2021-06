Es una chica que sale con uno de mis amigos: Erik Rubín aclara rumores de 'infidelidad'

Luego de varios días de especulaciones, foco de atención en programas de espectáculos y críticas, el cantautor Erik Rubín rompió el silencio sobre las especulaciones de una presunta infidelidad hacia Andrea Legarreta.

Fue a través de un video de Instagram que Erik declaró que viajó a Cancún en compañía de su papá para cerrar un negocio, y al salir a cenar con los socios a conocer los restaurantes en los que están trabajando, se topó con algunos conocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erik Rubin (@erikrubinoficial)

"Sucede que, buen pues, en todas estas noches me habré tomado fotos y he bailado y he salido a mucha gente... entre toda esta gente que saludé y con la cual conviví, tomaron una foto en donde yo aparezco platicando con una chica, esta chica además sale con uno de mis amigos", declaró.

Además, compartió que en esa mesa solamente estuvo durante 5 minutos, tiempo en el que tomaron fotografías y un boomerang, el cual tomaron los medios de comunicación para asumir que se trataba de una 'novia'.

Más adelante, aclaró el tipo de relación que tiene con Andrea Legarreta, pues compartió que sí es su esposa, pero cada uno tiene sus proyectos, sus metas y sus vidas.

Pidió a los medios no continuar con las especulaciones, pues además de ellos, sus dos hijas pueden resultar afectadas.

"Cuídense de las fotos, no vayan a platicar con nadie porque ya saben cómo es la gente", bromeó para finalizar su mensaje.