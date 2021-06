Así será el casco que utilizará 'Checo' Pérez en Austria

En redes sociales, "Checo" reveló este modelo especial que portará este fin de semana en el Gran Premio de Estiria y el próximo, el GP de Austria, ambos por correrse en el Red Bull Ring.

"Está increíble. Hicimos como un efecto de piel para hacerlo un poco austriaco y la Bandera de México arriba. Espero que ganemos estas dos carreras con este casco", mencionó el tapatío, tercero en el campeonato mundial de la Fórmula Uno.

El casco tiene más tonos en blanco y rojo, colores de la bandera austriaca, en lugar del verde fosforescente de su tradicional.

Red Bull es líder del campeonato de constructores y el compañero de Pérez, Max Verstappen, es puntero en el de pilotos.

Yellow ➡️ White ⚪️ Another fresh look for @SChecoPerez pic.twitter.com/FtPWsXmpQw