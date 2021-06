Alcalde Jorge Zermeño admite desabasto de agua en Centro de Torreón

FR4N123

Hoy, 9:09 am

publicado por: JOSE AVALOS

@TUKAN » TUKKANA CH1NGAS A TU PERRA MADRE jajajajaja andas atoleada desde temprano jajajajajaja nada mas te recuerdo que el RIP dejo al municipio VACIO sin dinero sin dar mantenimiento a los equipos llamese camiones camionetas bombas etc etc se llevaron las computadoras y asi fue todo en la salida de Xacverito y Shrek junto con la RATA de Berlanga asi que el que 1 se vaya a dejar el municipio sin deuda es ganacia que funcionen las bombas los equipos y se hayan adquirido mas equipos para el municipio es ganancia tal vez no es la panacea pero si te aseguro que es MUCHO MAS de lo que dejo el RIP y todo esta funcionando el que no haya agua eso ya lo sabemos pero la gente como tu quno paga y todo quiere gratis siempre LLORA,GRITA,SE HUMILLA y pide su LIMOSNA jajajaja y no ve la parte buena de

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0