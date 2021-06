Consideran a Ana Martín 'ídola' por sus opiniones liberales para su época

La actriz de 75 años sorprendió al público con sus opiniones liberales y "avanzados" para la que fue su época de oro.

Entre las declaraciones de Martín estuvieron aquellas donde compartía su visión respecto a las relaciones, las cuales prefería "sin ataduras" y especificando que no cree en la frase "hasta que la muerte nos separe".

Nunca creí en eso de que «hasta que la muerte nos separe», creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mi libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo.

Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres.