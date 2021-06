Choferes de transporte de personal en La Laguna de Durango acusan competencia desleal

Choferes de transporte de personal denunciaron una supuesta competencia desleal por parte de transportistas foráneos quienes dicen no cumplen con los requisitos para operar en la región por lo que acudieron a la Subsecretaría de Gobierno para exigir que cumplan y que se les dé prioridad a los trabajadores del volante de la localidad para la atención de nuevas empresas.

Raúl Martínez Caldera, presidente de la Coordinación de Transporte en La Laguna de Durango, informó que fue en el mes de abril que se detectó la presencia de una nueva empresa procedente del bajío prestando sus servicios, lo cual se denunció ante las autoridades estatales sin éxito.

"Nosotros nos manifestamos, metimos una inconformidad ante el gobernador (José Rosas Aispuro) y ante todas las instancias donde les informamos acerca de la situación. Después de dos meses, a la fecha no hemos tenido respuesta alguna sobre esa inconformidad. Lo que pasa es que pasa el tiempo y esta empresa se sigue promocionando en otras empresas haciéndonos competencia desleal" explicó el representante de los afectados, quienes se plantaron a las afueras de la Casa de Gobierno.

De acuerdo con Martínez, las unidades que se detectaron no portan permisos, no traen placas, "o sea, no lo sustenta legalmente nada, entonces nos sentimos desplazados, afectados, una competencia, la ley establece que tiene que hacer algunos trámites y primero son los de Durango".

DEBEN CUMPLIR: SANTIBÁÑEZ

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez, explicó que su presencia obedece a las empresas que han llegado a la región y que exigen la modernización del transporte. "La única finalidad es el encontrar la concordia entre todos los prestadores de servicio, debemos de tener en cuenta que la ley permite que cualquier empresa en cualquier parte en una república mexicana libre y soberana pueda venir a ofrecer sus servicios y ya serán las empresas quienes tomen alguna decisión".

Sin embargo, reconoció que deberán cumplir con los requisitos para prestar el servicio por lo que se les brindó una prórroga para su ordenamiento

"Hay una situación que se está resolviendo a través de Transporte en el Estado ya que precisamente es correcto, algunas de estas compañías todavía no han tenido a bien completar papelería ya están prácticamente completa su integración de expedientes, es una situación que se les ha venido una prórroga que está por concluir, pero sí tienen que cumplir con los requisitos".

Exigencias

Denuncian competencia desleal.

* Son más de 2 mil choferes afectados.

* Denunciaron el problema desde el mes de abril.

* Señalaron que las unidades no cumplen con las medidas como el resto de los transportistas.

* Piden ser tomados en cuenta ante la llegada de nuevas empresas.