Comerciantes de Gómez Palacio esperan subir ventas por regreso a clases híbrido

Los comerciantes tienen sus esperanzas de detonación económica puestas en el regreso a clases híbrido, con la venta de uniformes, útiles escolares y otros que se requieren para volver a las aulas en forma presencial, estiman que podría alcanzar hasta un 80 por ciento de aumento.

León Reyes Rosales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que serán rigurosos en el respeto a las medidas sanitarias y de seguridad que se tienen ya implantadas en los negocios para que los contagios de COVID-19 no se incrementen. "Necesitamos mantenernos activos más tiempo y esto sólo lo podemos lograr si mantenemos bajos los contagios", comentó, "la detonación en la economía regional es nuestra expectativa con el regreso a clases, es la gran esperanza del comercio, que se incrementen las ventas en los próximos meses".

Señaló que se espera hasta un 80 por ciento de aumento en las ventas por los paquetes escolares y demás artículos que requieran las familias en agosto, antes de comenzar el ciclo, que se ha establecido en La Laguna de Durango para mediados de dicho mes.

El dirigente de la Canaco dijo que no se han reportado en este organismo empresarial cierres de negocios pero sí recortes en el personal, debido a la crisis derivada de la contingencia sanitaria, donde hubo la necesidad de reducir los horarios de trabajo y las empresas bajaron sus ingresos.

"No hubo recursos suficientes, los ahorros que tenían se fueron terminando, ya que las obligaciones de pago de seguro social, el pago de teléfono, sueldos, no era lo suficiente para cubrir todo, el gobierno del estado de Durango tuvo algunos apoyos de financiamiento con intereses bajos pero no era suficiente los 50 mil pesos que alcanzaban a adquirir como crédito", expresó.