Elizabeth Olsen intentó ser una Targaryen

Aunque el día de hoy es difícil pensar en la actriz Elizabeth Olsen como otro personaje icónico que no sea Scarlet Witch en el universo de Marvel y, especialmente, en la serie WandaVision donde su actuación fue sobresaliente tras haber provocado que la serie llegara a millones de personas logrando empatizar con el dolor y duelo del personaje al perder a quien más amaba.

Pero esta vez, la actriz de 32 años ha revelado en una entrevista con The Hollywood Reporter que antes de llegar a la exitosa franquicia del mundo de los cómics, estuvo interesada en ser parte de de la producción de Game of Thrones, compartiendo que audicionó para el papel de la controversial "Daenerys Targaryen" interpretada por la actriz británica Emilia Clarke.

Sin embargo, aunque parezca una anécdota digna de recordar, para la actriz no fue una muy buena experiencia.

Durante su charla con el medio, Elizabeth declaró que su audición fue "trágida" dado que no solamente no fue seleccionada sino que, a interpretar la importante escena donde "Daenerys" se convierte en la "madre de dragones", las cosas no fueron como esperaba.

"Auducioné para Game of Thrones frente al asistente del director en una habitación pequeña de Nueva York con una cámara al frente y leyendo el guión. Estaba haciendo el discurso de "Khaleesi" cuando se envuelve en fuego. Fue horrible. No recibí ni una llamada".

Pese a ello, Olsen se encuentra feliz dado que asegura que todo pasa por algo. Aunque comparte que luego de esa experiencia comenzó a sufrir ataques de pánico, por lo que tuvo que trabajar en su salud mental.

Olsen tuvo su debut con Marvel luego de haber aparecido en los créditos de "Captain America: The Winter Soldier", lo que la llevó a "Avengers: Age of Utron" en el año 2015.

SU LADO INDIE

Además de haberse convertido en una estrella de Marvel, Elizabeth Olsen también se ha destacado por ser parte de producciones reconocidas por su narrativa e historia. Una de ellas fue "Liberal arts", donde actúa junto al protagoniza de How I Met Your Mother, Josh Radnor, donde se destacó por una limpia actuación cuando apenas contaba con 23 años de edad.

Si bien su camino por la industria la ha llevado a ser la estrella mundial de hoy en día, fueron películas como "Kill you darlings" lo que la posicionaron como una de las mejores apuestas de Holywood.