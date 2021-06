Ciudad Lerdo afronta problemas por desabasto de agua

El municipio de Lerdo también afronta la problemática de desabasto de agua, principalmente por el abatimiento de los mantos acuíferos. "Estamos viviendo una sequía en todo el país, el año pasado aquí no llovió, no se recargaron los mantos acuíferos y hemos tenido algunas afectaciones, aquí en el caso particular del municipio, nosotros hemos hecho alrededor de cuatro pozos", declaró el alcalde Homero Martínez.

Debido a lo anterior, se han tenido que realizar adecuaciones en la sectorización para poder continuar suministrando agua potable a diferentes partes de la ciudad. También ha disminuido la cantidad de agua de los pozos, por ejemplo, el pozo de La Campana disminuyó de 18 litros a 6 litros por segundo la extracción; El Huarache, de 36 litros decreció a 16 por temporada de calor y sequía. Sin embargo, con la avenida del río se da una recarga natural, por lo cual la extracción es más eficiente. Martínez dijo que el pozo 2, que regularmente suministra 60 litros por segundo, ha logrado alcanzar los 80 litros de agua con este fenómeno. "Nosotros tenemos la fortuna de que aquí en Raymundo, donde tenemos ocho pozos en batería, cuando llega el río, generalmente se recargan y eso hace que estén sacando más agua…Eso nos ha ayudado ahorita aquí en el sector en la ciudad, sobre todo, a no tener mayores problemas", indicó. De acuerdo al desabasto que se presenta en el sector norte de la ciudad, donde se localizan cuatro colonias que colindan con el municipio de Gómez Palacio, el alcalde dijo que se trabaja en la infraestructura para readecuar las válvulas. De igual manera, en Nazareno también se atiende el problema, donde se hacen los trabajos conducentes para la perforación de un nuevo pozo, con una inversión de 7 millones de pesos, debido al crecimiento de la población y a la demanda de agua. El presidente municipal aclaró que esta situación no ha detonado una crisis pero reconoció que se da apoyo a los habitantes con pipas y con mayor regularidad en estas últimas dos semanas debido a las altas temperaturas por el calor. Este nuevo pozo además abastecerá a las comunidades de Villa Nazareno, Nazareno 3, La Campana y Pancho Villa. Con este pozo, se pondrá en funcionamiento el megatanque construido en el primer año de gobierno, el cual cuenta con una capacidad de 1.8 millones de litros de agua, con una inversión de 9 millones de pesos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste